Sanki Yıldız Tozuyla Kaplanmış Gibi Yeşil Parlayan Kediler İnsanlığın Umudu Olabilir

Floresan yeşil renkte parlayan kediler, denizanalarından alınan bir genin entegre edilmesiyle hayvan genetiği alanında yaratılan bir mucizedir. Bu dikkat çekici genetik değişim, kedilerde görülen FIV virüsüyle ilgili araştırmalarda önemli bir rol oynuyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1