Sanki Yıldız Tozuyla Kaplanmış Gibi Yeşil Parlayan Kediler İnsanlığın Umudu Olabilir
Sanki Yıldız Tozuyla Kaplanmış Gibi Yeşil Parlayan Kediler İnsanlığın Umudu Olabilir
Floresan yeşil renkte parlayan kediler, denizanalarından alınan bir genin entegre edilmesiyle hayvan genetiği alanında yaratılan bir mucizedir. Bu dikkat çekici genetik değişim, kedilerde görülen FIV virüsüyle ilgili araştırmalarda önemli bir rol oynuyor. Detaylar içerikte. 👇
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Floresan yeşil parlayan kediler, bir hayvan genetiği mucizesinin sonucu.
Bu ilginç özellik denizanalarından alınan bir gen sayesinde mümkün ve işin aslı, kedilerde görülen FIV virüsüyle bağlantılı.
FIV, sadece kedilere özgü bir virüs ve HIV'e benzer şekilde bağışıklık sistemini zayıflatıyor.
Bu durum kedilerde %2,5 ila %4,4 oranında görülüyor ve genellikle erkek kediler arasındaki çatışmalarla bulaşıyor.
GFP adı verilen bu yeşil floresan protein, AIDS'e dirençli bir protein üretme kapasitesine sahip.
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Bu gen, denizanalarında bulunuyor ve ışık altında parlayarak mikroskop altında hücrelerin tespit edilmesini kolaylaştırıyor.
Kedilerdeki FIV ile mücadelede insanlarda HIV'ye karşı kullanılan benzer yöntemlerden faydalanılıyor.
Kedilerde FIV'e karşı doğal bir direnç mekanizması olmadığı için bu amaçla rhesus makağından bir gen kullanılıyor.
Japonya ve ABD'deki ekiplerin yürüttüğü araştırmada GFP geni kedilerin yumurtalarına ekleniyor ve yeni doğan yavrular bu genle dünyaya geliyor.
Bu yöntemle doğan yavruların bir kısmı FIV virüsüne karşı doğal bir direnç geliştiriyor ve bu çalışma insanlardaki AIDS araştırmaları için de umut verici yeni yollar açıyor.
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