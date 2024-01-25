Alper Gezeravcı'nın İçinde Bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Astrofotoğrafçı Uygar Mitat Görüntüledi

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmaktadır. Astrofotoğrafçı Uygar Mitat tarafından astronotumuzun içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay'ın önünden geçerken görüntülendi. Gelin, Uygar Mitat kimdir birlikte tanıyalım. 👇

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