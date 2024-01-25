Alper Gezeravcı'nın İçinde Bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Astrofotoğrafçı Uygar Mitat Görüntüledi
Alper Gezeravcı'nın İçinde Bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Astrofotoğrafçı Uygar Mitat Görüntüledi
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmaktadır. Astrofotoğrafçı Uygar Mitat tarafından astronotumuzun içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay'ın önünden geçerken görüntülendi. Gelin, Uygar Mitat kimdir birlikte tanıyalım. 👇
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda devam eden bir uzay misyonunda görev yapmaktadır.
Uygar Mitat, profesyonel kariyerinde bir ambalaj firmasında Satış Direktörü olarak çalışmaktadır.
Kendini sürekli geliştirmeye ve öğrenmeye adamış biri olarak zamanını görmek ve bilmek için harcamaktan çekinmemektedir.
Uygar, herkesin tutkuyla bağlanabileceği ve amatör ruhunu kaybetmeden sarılabileceği bir hobi edinmenin önemine inanmaktadır.
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Bu inancı doğrultusunda iş ve özel hayatından arta kalan zamanlarını doğayla iç içe, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde kamp yaparak değerlendirir.
Kamp sırasında teleskopuyla derin uzayı fotoğraflayarak astronomiye olan tutkusunu besler.
Uygar’ın ilgi alanları sadece yıldızlara bakmakla sınırlı değildir, moleküler düzeyde canlılığı ve kozmik düzeyde evreni anlamaya çalışmak gibi derin konularla da ilgilenir.
Kendisini, "Ben Uygar. Evrimi anlamaya çalışan meraklı bir Moleküler Biyolog ve karanlığın içindeki aydınlıkları keşfedip sizler için fotoğraflayan tutkulu bir Astrofotoğrafçıyım.” şeklinde tanıtmaktadır.
Gelin Uygar Mitat’ın çektiği olağanüstü güzellikteki fotoğraflara birlikte bakalım:
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Kendisine başarılarının devamını diliyoruz. 🙌
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