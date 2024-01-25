Astronotumuz Alper Gezeravcı Uzaydaki İlk Günlerini Canlı Yayında Anlattı: Yanında Neler Götürdü?
Astronotumuz Alper Gezeravcı Uzaydaki İlk Günlerini Canlı Yayında Anlattı: Yanında Neler Götürdü?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı misyonu için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk günlerini, hislerini ve yanında hangi özel eşyaları götürdüğünü canlı yayında açıkladı.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 19 Ocak'tan bu yana Dünya Uzay İstasyonu'nda bulunuyor.
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi, uzayda ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Merak edilen bir diğer konu ise bilimsel araştırmalar haricinde astronotumuzun yanında neler götürdüğü oldu.
"Kanatlara ihtiyaç duymadan uçmak inanılmaz."
Gezeravcı'nın uzaydaki sürecini anlattığı o röportajın tamamına buradan erişebilirsiniz. 👇
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