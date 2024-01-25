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Astronotumuz Alper Gezeravcı Uzaydaki İlk Günlerini Canlı Yayında Anlattı: Yanında Neler Götürdü?

Astronotumuz Alper Gezeravcı Uzaydaki İlk Günlerini Canlı Yayında Anlattı: Yanında Neler Götürdü?

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 15:45

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı misyonu için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk günlerini, hislerini ve yanında hangi özel eşyaları götürdüğünü canlı yayında açıkladı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 19 Ocak'tan bu yana Dünya Uzay İstasyonu'nda bulunuyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 19 Ocak'tan bu yana Dünya Uzay İstasyonu'nda bulunuyor.

Fırlatmanın ardından yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan Alper Gezeravcı burada bilimsel çalışmalarını yürütüyor. Programın ise 14 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi, uzayda ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi, uzayda ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Kendisine yöneltilen soru üzerine ilk hislerini aktaran Gezeravcı dünyada gördüğü ilk yerin şans eseri Endonezya olduğunu belirtti. Okyanusun ortasındaki adaları gördüğünü ve çok güzel bir manzarayla karşılaştığını belirten Gezeravcı dünyanın doğal eğiminden de ne kadar etkilendiğinden bahsetti.

Merak edilen bir diğer konu ise bilimsel araştırmalar haricinde astronotumuzun yanında neler götürdüğü oldu.

Merak edilen bir diğer konu ise bilimsel araştırmalar haricinde astronotumuzun yanında neler götürdüğü oldu.

Gezeravcı bu soruyu 'Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım' şeklinde yanıtladı.

"Kanatlara ihtiyaç duymadan uçmak inanılmaz."

"Kanatlara ihtiyaç duymadan uçmak inanılmaz."

Röportajı gerçekleştiren Sonia Gavankar McKay tarafından yöneltilen 'Kanatlarınız olmadan uçmak nasıl bir duygu?' sorusu üzerine Gezeravcı yaşadıklarını ve hislerini 'İnanılmaz. Kanatsız ve herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tüm boyutlardaki tüm alanı kullanmak ve dördüncü boyutun farkına varmak inanılmaz. Dragon'dan başlayarak komutanımızın bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu' şeklinde yanıtladı.

Gezeravcı'nın uzaydaki sürecini anlattığı o röportajın tamamına buradan erişebilirsiniz. 👇

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