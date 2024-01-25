Astronotumuz Alper Gezeravcı Uzaydaki İlk Günlerini Canlı Yayında Anlattı: Yanında Neler Götürdü?

Röportajı gerçekleştiren Sonia Gavankar McKay tarafından yöneltilen 'Kanatlarınız olmadan uçmak nasıl bir duygu?' sorusu üzerine Gezeravcı yaşadıklarını ve hislerini 'İnanılmaz. Kanatsız ve herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tüm boyutlardaki tüm alanı kullanmak ve dördüncü boyutun farkına varmak inanılmaz. Dragon'dan başlayarak komutanımızın bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu' şeklinde yanıtladı.