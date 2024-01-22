Alper Gezeravcı İlk Canlı Bağlantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yaptı: Uçarak Veda Etti

Gezeravcı'nın yerçekimsiz ortamla ilgili verdiği yanıt şu şekilde:

'UUİ'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum'