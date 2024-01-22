Alper Gezeravcı İlk Canlı Bağlantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yaptı: Uçarak Veda Etti
İlk Türk Astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı. Erdoğan'ın sorduğu soruları yanıtlayan ve görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Gezeravcı, görüşmeyi yer çekimsiz ortamda havalanarak sonlandırdı.
Tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu 19 Ocak'tan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda devam ediyor.
Türkiye'nin de yakından takip ettiği süreçle bilgileri aktarmak üzere Türkiye ile 7 kez iletişime geçeceği öğrenilen Gezeravcı, ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuşan Alper Gezeravcı, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum. Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer çekimsiz ortam ile ilgili sorduğu 'Bu durum seni nasıl etkiliyor?' sorusunu anıtladı.
Gezeravcı'nın yerçekimsiz ortamla ilgili verdiği yanıt şu şekilde:
'UUİ'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun, bir bilim misyonu olmasının çok değerli olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Böylelikle bilim litaratürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları katkı sağlamış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.
Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.'