Uluslararası Uzay İstasyonunda Yemek Krizi: Roket Salatası Nedeniyle Astronotların Sağlıkları Tehlikede
Uluslararası Uzay İstasyonunda Yemek Krizi: Roket Salatası Nedeniyle Astronotların Sağlıkları Tehlikede
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Delaware Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) astronotların menülerinde yer alan roket salatasının, beklenmedik bir tehdit oluşturabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar mikro yerçekimi koşullarının, marulları patojenlere karşı daha hassas hale getirdiğini keşfettiler. Bu durum, özellikle Ay ve Mars gibi uzun süreli uzay misyonları için ciddi bir güvenlik endişesi yaratıyor.
ISS mürettebatı için önemli bir besin kaynağı olan marullar, mikro yerçekimi altında bakterilere karşı daha savunmasız hale geliyor. Bu, mikro yerçekiminde yetiştirilen bitkilerin Salmonella gibi patojenlere daha açık olabileceğini gösteriyor.
Uzayda yetiştirilen gıdalardan kaynaklanabilecek hastalık riskleri, NASA ve özel uzay şirketleri tarafından dikkatle izleniyor. Bu risk, milyarlarca dolarlık uzay görevlerini tehlikeye atabilecek uzayda gıda kaynaklı hastalık salgınlarına yol açabilir.
Araştırmacılar, marulların mikro yerçekimsiz ortama karşı savunmasızlığını azaltmak için çeşitli çözümler üzerinde çalışıyorlar. Bu çözümler arasında sterilize edilmiş tohumların kullanımı ve bitki genetiğinin modifikasyonu yer alıyor.
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Ayrıca, mikro yerçekimi altındaki bitkilerin stomalarını kontrol etmek için yardımcı bakterilerin kullanımı da test ediliyor ancak şu ana kadar bu yöntemler yeterli savunma sağlamada etkisiz kaldı.
Ay ve Mars görevleri sırasında astronotların sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmeleri için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyor.
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