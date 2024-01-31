Hubble Uzay Teleskobu Muazzam Bir Görüntü Yakaladı: Galaksileri Birbirine Bağlayan "Yıldız Köprüsü"

Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen bir yıldız köprüsünü keşfetti. Bu solgun yapı Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin 4 milyar yıl sonra birleşmeleri sırasında yaşanacak olaylara dair önemli bilgiler sunuyor. Detaylar içerikte. 👇

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