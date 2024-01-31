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Hubble Uzay Teleskobu Muazzam Bir Görüntü Yakaladı: Galaksileri Birbirine Bağlayan "Yıldız Köprüsü"

Hubble Uzay Teleskobu Muazzam Bir Görüntü Yakaladı: Galaksileri Birbirine Bağlayan "Yıldız Köprüsü"

Uzay
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 14:20

Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen bir yıldız köprüsünü keşfetti. Bu solgun yapı Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin 4 milyar yıl sonra birleşmeleri sırasında yaşanacak olaylara dair önemli bilgiler sunuyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Hubble Uzay Teleskobu'nun son gözlemleri, galaksiler arası muazzam bir "yıldız köprüsü"nü gösteren yeni bir görüntüyü ortaya çıkardı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun son gözlemleri, galaksiler arası muazzam bir "yıldız köprüsü"nü gösteren yeni bir görüntüyü ortaya çıkardı.

Arp 250a galaksisi üzerine odaklanan bu çarpıcı görüntü, 295 ışık yılı uzunluğundaki bir yıldız akışını sergiliyor.

Arp 250a galaksisi üzerine odaklanan bu çarpıcı görüntü, 295 ışık yılı uzunluğundaki bir yıldız akışını sergiliyor.

Ayrıca teleskobun sol üst köşesinde daha küçük ve parlak mavi bir sarmal olarak beliren Arp 295c galaksisi de görülüyor.

Ayrıca teleskobun sol üst köşesinde daha küçük ve parlak mavi bir sarmal olarak beliren Arp 295c galaksisi de görülüyor.

Bu gök cisimleri Dünya'dan yaklaşık 295 milyon ışık yılı uzaklıkta, Kova takımyıldızı yönünde bulunan Arp 295b ile birlikte Arp 270 adı verilen dağınık bir galaksi grubunu oluşturuyor.

Bu gök cisimleri Dünya'dan yaklaşık 295 milyon ışık yılı uzaklıkta, Kova takımyıldızı yönünde bulunan Arp 295b ile birlikte Arp 270 adı verilen dağınık bir galaksi grubunu oluşturuyor.

Yakalanan yıldız köprüsü, iki galaksinin kütleçekimsel etkileşimi sonucu oluşan yıldız akışlarından meydana geliyor.

Yakalanan yıldız köprüsü, iki galaksinin kütleçekimsel etkileşimi sonucu oluşan yıldız akışlarından meydana geliyor.
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Bu etkileşimli galaksiler, yerçekiminin etkisiyle birbirlerine yaklaşarak ve uzaklaşarak milyarlarca yıl sürebilecek bir evrime yol açıyor.

Bu etkileşimli galaksiler, yerçekiminin etkisiyle birbirlerine yaklaşarak ve uzaklaşarak milyarlarca yıl sürebilecek bir evrime yol açıyor.

Ayrıca bu birleşme süreci, yoğun yıldız oluşumunu tetikleyen gaz akışlarına sebep oluyor çünkü çöken gaz ve toz bulutları yeni yıldızların temel yapı taşlarıdır.

Ayrıca bu birleşme süreci, yoğun yıldız oluşumunu tetikleyen gaz akışlarına sebep oluyor çünkü çöken gaz ve toz bulutları yeni yıldızların temel yapı taşlarıdır.

Bu gözlemler Samanyolu ile Andromeda'nın çarpışması durumunda ne olabileceğine dair ipuçları sunuyor ve tahminlere göre bu galaksilerin yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde birleşmesi bekleniyor.

Bu gözlemler Samanyolu ile Andromeda'nın çarpışması durumunda ne olabileceğine dair ipuçları sunuyor ve tahminlere göre bu galaksilerin yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde birleşmesi bekleniyor.

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