Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Tüm Zamanların En Çok Satan 15 Telefonu Açıklandı: iPhone ve Nokia Modelleri Listeye Damga Vurdu

Tüm Zamanların En Çok Satan 15 Telefonu Açıklandı: iPhone ve Nokia Modelleri Listeye Damga Vurdu

En çok satan telefonlar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 19:38

Tüm zamanların en çok satan telefonları belli oldu. Visual Capitalist tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sırada Nokia 1100 modeli yer alıyor. Listede Nokia ve iPhone modelleri arasında ise kıyasıya bir rekabet var. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm zamanların en çok satan telefonu olan Nokia 1100, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Telefon, 250 milyondan fazla kişi tarafından satın alındı. Nokia 1100, basit kullanımı, sade tasarımı ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde popüler olmayı başardı.

Tüm zamanların en çok satan telefonu olan Nokia 1100, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Telefon, 250 milyondan fazla kişi tarafından satın alındı. Nokia 1100, basit kullanımı, sade tasarımı ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde popüler olmayı başardı.

Nokia 1100'ü takip eden telefon, aynı üreticiye ait olan Nokia 1110 modeli. Bu telefon da 248 milyondan fazla satıldı. Nokia 1110, Nokia 1100'e benzer tasarıma ve özelliklere sahipti, ancak FM radyo ve oyunlar gibi bazı ek özellikler de içeriyordu.

Nokia 1100'ü takip eden telefon, aynı üreticiye ait olan Nokia 1110 modeli. Bu telefon da 248 milyondan fazla satıldı. Nokia 1110, Nokia 1100'e benzer tasarıma ve özelliklere sahipti, ancak FM radyo ve oyunlar gibi bazı ek özellikler de içeriyordu.

Listedeki üçüncü sırada, 2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6/6 Plus yer alıyor. Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan model, 222 milyondan fazla satıldı. iPhone 6/6 Plus, büyük ekranlar ve daha güçlü işlemciler gibi yeni özelliklerle piyasada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Listedeki üçüncü sırada, 2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6/6 Plus yer alıyor. Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan model, 222 milyondan fazla satıldı. iPhone 6/6 Plus, büyük ekranlar ve daha güçlü işlemciler gibi yeni özelliklerle piyasada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Nokia 105- 200 milyon

Nokia 105- 200 milyon

iPhone 6S / 6S Plus- 174 milyon

iPhone 6S / 6S Plus- 174 milyon
İçeriğin Devamı Aşağıda

iPhone 5S-165 milyon

iPhone 5S-165 milyon

Nokia 3210- 161 milyon

Nokia 3210- 161 milyon

iPhone 7 / 7 Plus- 160 milyon

iPhone 7 / 7 Plus- 160 milyon

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max- 159 milyon

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max- 159 milyon

iPhone XR / XS / XS Max- 151 milyon

iPhone XR / XS / XS Max- 151 milyon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Listede yer alan diğer modeller ve satış adetleri ise şöyle 👇

Listede yer alan diğer modeller ve satış adetleri ise şöyle 👇

Peki sizin en unutamadığınız telefon modeli hangisi? Hadi buyrun yorumlara 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
13
4
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?