Tüm Zamanların En Çok Satan 15 Telefonu Açıklandı: iPhone ve Nokia Modelleri Listeye Damga Vurdu
Tüm Zamanların En Çok Satan 15 Telefonu Açıklandı: iPhone ve Nokia Modelleri Listeye Damga Vurdu
Tüm zamanların en çok satan telefonları belli oldu. Visual Capitalist tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sırada Nokia 1100 modeli yer alıyor. Listede Nokia ve iPhone modelleri arasında ise kıyasıya bir rekabet var.
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Tüm zamanların en çok satan telefonu olan Nokia 1100, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Telefon, 250 milyondan fazla kişi tarafından satın alındı. Nokia 1100, basit kullanımı, sade tasarımı ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde popüler olmayı başardı.
Nokia 1100'ü takip eden telefon, aynı üreticiye ait olan Nokia 1110 modeli. Bu telefon da 248 milyondan fazla satıldı. Nokia 1110, Nokia 1100'e benzer tasarıma ve özelliklere sahipti, ancak FM radyo ve oyunlar gibi bazı ek özellikler de içeriyordu.
Listedeki üçüncü sırada, 2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6/6 Plus yer alıyor. Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan model, 222 milyondan fazla satıldı. iPhone 6/6 Plus, büyük ekranlar ve daha güçlü işlemciler gibi yeni özelliklerle piyasada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Nokia 105- 200 milyon
iPhone 6S / 6S Plus- 174 milyon
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iPhone 5S-165 milyon
Nokia 3210- 161 milyon
iPhone 7 / 7 Plus- 160 milyon
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max- 159 milyon
iPhone XR / XS / XS Max- 151 milyon
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Listede yer alan diğer modeller ve satış adetleri ise şöyle 👇
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