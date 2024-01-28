Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Üniversite Yıllarına İlişkin Gördüklerini Anlattı
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Üniversite Yıllarına İlişkin Gördüklerini Anlattı
Gazeteci Fatih Portakal, üniversite yıllarından arkadaşı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma namazı sonrası bir vatandaşla yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Portakal, İmamoğlu'nun gençlik yıllarında da cuma namazlarına giden biri olduğunu söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Ocak'ta Cuma Namazı çıkış bir vatandaşın "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" tepkisiyle karşılaşmış ardından "Ben yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü Tv Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, İmamoğlu ve vatandaş arasında geçen tartışma haberini sunduktan sonra üniversite yıllarından arkadaş olduğu Ekrem İmamoğlu'nun nasıl biri olduğunu anlattı.
Fatih Portakal, "Yiğidi öldür hakkını yeme. Ekrem her cuma namazına giden adamdı, futbolu çok severdi kalecilik yapardı. Bildiğim kadarıyla da üniversite takımının, fakülte takımının kalesini korurdu. İyi bir Trabzonsporluydu, orucunu da tutardı cuma namazına da giderdi. Böyle bir adamdı, bir kereden bir kereye de ağzında kötü bir laf duymadım hakarette duymadım" dedi.
Portakal şöyle devam etti: "İşte Siyasal İslam bu hale getirdi ülkeyi. Secdeye başını koyduğunda onu Müslüman zannediyor, iyi bir Müslüman zannediyor. Kafa bu maalesef, zihniyet bu."
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Siyasal İslam için seccadeye başını koy, kıble 6. Filo olmuş önemli değil zaten.
Altıncı filoyu pek çok kişi unutmuştur. Şimdi bunlara o günlerin videosunu izletsen montaj derler. Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman o dönemlerde insanları g... Devamını Gör
Konudan alakasız ama bu ikisi gençken ne yakışıklıymış hele Ekrem...