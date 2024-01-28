Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Üniversite Yıllarına İlişkin Gördüklerini Anlattı

Gazeteci Fatih Portakal, üniversite yıllarından arkadaşı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma namazı sonrası bir vatandaşla yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Portakal, İmamoğlu'nun gençlik yıllarında da cuma namazlarına giden biri olduğunu söyledi.