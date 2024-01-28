TÜGVA'nın Devlet Okulunda Yaptığı İddia Edilen Tesettür Etkinliği Tartışma Yarattı
TÜGVA'nın Devlet Okulunda Yaptığı İddia Edilen Tesettür Etkinliği Tartışma Yarattı
Türkiye Gençlik Vakfı’nın bir devlet okulunda, ortaokul öğrencileri ile yaptığı iddia edilen tesettür etkinliği, muhalif medyada yer alan haberler sonrası sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul Büyükçekmece Temsilciliği tarafından paylaşıldığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada tartışmaların merkezine oturdu.
BirGün'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir okulda iddiaya göre, 11 Aralık 2023 tarihinde yapılan etkinlikte öğrencilere önce tesettür anlatıldı ardından çocuklar tesettüre sokuldu.
Habere göre ayrıca Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen bir etkinlikte ortaokul öğrencisi erkek çocuklara ise imam cübbesi giydirildi.
Tügva'nın Büyükçekmece hesabından yapılan paylaşım 👇
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