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İstanbul Valisi Davut Gül, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Taksi Sorusuna Cevap Vermekte Zorlandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Taksi Sorusuna Cevap Vermekte Zorlandı

Taksi Mehmet Akif Ersoy Davut Gül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 14:35

İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un programında gelen 'Taksi' sorusu sonrası zor anlar yaşadı. Ersoy'un 'İstanbul'da hiç taksi çevirebiliyor musunuz?' sorusu sonrası Vali Gül'ün cevap vermeden bir kaç saniye duraksayarak düşündüğü görüldü. 

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İstanbul Valisi Davut Gül, dün gece Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin birçok önemli değerlendirmede bulunan İstanbul Valisi Gül, şehrin en büyük sorunlarından biri olan Taksi konusu açılınca ise bir an duraksadı.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün gece Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin birçok önemli değerlendirmede bulunan İstanbul Valisi Gül, şehrin en büyük sorunlarından biri olan Taksi konusu açılınca ise bir an duraksadı.

Mehmet Akif Ersoy, "İstanbul'da hiç taksi çevirdiniz mi? Çevirebildiniz mi? diye sorduktan sonra bir an gülümsedi. Vali Gül ise oldukça zor bu soru sonrası bir kaç saniye ne cevap vereceğini bilemedi.

Mehmet Akif Ersoy, "İstanbul'da hiç taksi çevirdiniz mi? Çevirebildiniz mi? diye sorduktan sonra bir an gülümsedi. Vali Gül ise oldukça zor bu soru sonrası bir kaç saniye ne cevap vereceğini bilemedi.

Gül ardından, Vali olduktan sonra hiç böyle bir deneme yapmadığını, geçmiş dönemlerde ise çevirebildiğini söyledi. Gül ayrıca sorunun olduğunu ve seçimler sonrası taksi konusunun öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını ekledi.

Gül ardından, Vali olduktan sonra hiç böyle bir deneme yapmadığını, geçmiş dönemlerde ise çevirebildiğini söyledi. Gül ayrıca sorunun olduğunu ve seçimler sonrası taksi konusunun öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını ekledi.

Vali Gül'ün taksi sorunu ile ilgili açıklamaları ve Habertürk yayınında yaşananlar 👇

Yaklaşık 19 bin taksinin hizmet verdiği İstanbul'da 1990'lı yıllardan beri sayı neredeyse hiç artmadı.

Yaklaşık 19 bin taksinin hizmet verdiği İstanbul'da 1990'lı yıllardan beri sayı neredeyse hiç artmadı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, İstanbul'da taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris'te 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi. Ancak taksi plakalarının çok pahalı olması ve yeni plakaların bu değeri düşereceği endişesi sayının artması üzerindeki en büyük engel olarak görülüyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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