İstanbul Valisi Davut Gül, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Taksi Sorusuna Cevap Vermekte Zorlandı

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, İstanbul'da taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris'te 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi. Ancak taksi plakalarının çok pahalı olması ve yeni plakaların bu değeri düşereceği endişesi sayının artması üzerindeki en büyük engel olarak görülüyor.

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