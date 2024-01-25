İstanbul Valisi Davut Gül, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Taksi Sorusuna Cevap Vermekte Zorlandı
İstanbul Valisi Davut Gül, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Taksi Sorusuna Cevap Vermekte Zorlandı
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İstanbul Valisi Davut Gül, dün gece Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin birçok önemli değerlendirmede bulunan İstanbul Valisi Gül, şehrin en büyük sorunlarından biri olan Taksi konusu açılınca ise bir an duraksadı.
Mehmet Akif Ersoy, "İstanbul'da hiç taksi çevirdiniz mi? Çevirebildiniz mi? diye sorduktan sonra bir an gülümsedi. Vali Gül ise oldukça zor bu soru sonrası bir kaç saniye ne cevap vereceğini bilemedi.
Gül ardından, Vali olduktan sonra hiç böyle bir deneme yapmadığını, geçmiş dönemlerde ise çevirebildiğini söyledi. Gül ayrıca sorunun olduğunu ve seçimler sonrası taksi konusunun öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını ekledi.
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Yaklaşık 19 bin taksinin hizmet verdiği İstanbul'da 1990'lı yıllardan beri sayı neredeyse hiç artmadı.
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