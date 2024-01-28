79 Yaşındaki Gazeteci-Yazar Nazlı Ilıcak Cezaevinden Tahliye Oldu
79 Yaşındaki Gazeteci-Yazar Nazlı Ilıcak Cezaevinden Tahliye Oldu
Cumhuriyet Savcısı O.K’nın şikâyeti nedeniyle “iftira” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, tahliye oldu.
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Cumhuriyet Savcısı O.K., kapatılan 'Özgür Düşünce' isimli internet sitesinde 16 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi” başlıklı yazı gerekçesiyle Nazlı Ilıcak'tan şikâyetçi olmuştu.
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021 yılında açılan dava, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada karara bağlandı. Ilıcak hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Karar daha sonra istinafta onandı ve Nazlı Ilıcak, 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine girdi.
79 yaşındaki Ilıcak, bugün ise cezaevinden tahliye edildi.
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