Doğuştan Zengin ve Fakir Yüz Tipini Gösteren Araştırma Sefalet Köpek Bakışı Attırdı
Doğuştan Zengin ve Fakir Yüz Tipini Gösteren Araştırma Sefalet Köpek Bakışı Attırdı
Kaynak: https://www.ladbible.com/news/science...
Glasgow Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma doğuştan zengin ve doğuştan fakir yüz tipini belirledi. Araştırmada yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
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Glasgow Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, insanların dış görünüşe dayalı olarak yaptıkları sosyal sınıf değerlendirmelerini yayınladı.
Çalışma, beyaz etnik kökene sahip Batı kültürü mensubu katılımcılarla gerçekleştirildi.
Araştırma sonucunda, insanların bilinçsiz olarak hangi fiziksel özellikleri daha üst veya daha alt sosyal sınıflarla ilişkilendirdiği belirlendi.
Yani, doğuştan zengin ve doğuştan fakir yüz tiplerini ortaya çıkardılar.
APA Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayınlanan bulgulara göre, dar yüz, yukarı dönük ağız, yakın aralıklı gözler, kalkık kaşlar ve sıcak ten rengi, genellikle daha yüksek sosyal sınıfa ait olduğu düşünülen kişilerin özellikleri olarak kabul edildi.
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Öte yandan, geniş ve kısa yüz, düz ağız ve solgun ten rengi, daha düşük sosyal sınıfa ait olduğu düşünülen kişilerin özellikleri olarak görüldü.
Paylaşılan prototip yüzler sosyal medyada fena goygoy malzemesi oldu.
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