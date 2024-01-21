Hamilelikte Bulantıların Babadan Kaynaklandığını Söyleyen Araştırma Erkekleri Kapatmak Yeni Sebep Verdi
Hamilelikte Bulantıların Babadan Kaynaklandığını Söyleyen Araştırma Erkekleri Kapatmak Yeni Sebep Verdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hamilelikte çoğu kadının yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, ilk üç ay boyunca bitmek bilmeyen mide bulantıları.
Hatta minnoş hamilemiz Eda Ece de bu konudan oldukça muzdarip ve isyankar. 😂
Twitter'da hamilelikte bulantının sebebinin babadan kaynaklandığına ilişkin bir paylaşım elbette kadınları ayağa kaldırdı.
Yani söylediğine göre babanın karaciğer sağlığı ve değerlerinde toksik birikimi yoğunsa, bu hamile eşin bulantılarının çok olmasına sebep oluyormuş.
Tabii bunu görenler durur mu? Durmaz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk buluşma mekanı olarak dahiliye servisi seçilsin...
😂
👇🏻
👇🏻
Eda Ece'nin açıklamaları herkesin kulaklarında çınlıyor. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sormazdım önemli olmasa...
👇🏻
👇🏻
Tıp öğrencilerinden konuya "hayır" yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne diyorsunuz erkekler yine de kapatılsın mı? 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda