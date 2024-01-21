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Hamilelikte Bulantıların Babadan Kaynaklandığını Söyleyen Araştırma Erkekleri Kapatmak Yeni Sebep Verdi

Hamilelikte Bulantıların Babadan Kaynaklandığını Söyleyen Araştırma Erkekleri Kapatmak Yeni Sebep Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 15:44

Twitter'da bir kullanıcı takip ettiği Arifenur Karaman Şafak'ın hikayesinin ekran görüntüsünü paylaşarak herkesi şoke etti. Paylaşımda Kadınların hamileliği esnasında yaşadıkları bulantıların babadan kaynaklandığını iddia eden yazı bir kez daha 'erkekler kapatılsın' dedirtti.

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Hamilelikte çoğu kadının yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, ilk üç ay boyunca bitmek bilmeyen mide bulantıları.

Hamilelikte çoğu kadının yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, ilk üç ay boyunca bitmek bilmeyen mide bulantıları.

Hamile kadınların yaklaşık %75'inin karşılaştığı bu durum ilk üç aylık süreçte yani ilk trimesterda yoğunluklu olarak yaşanır. Aslında bakıldığında yaşanan bulantının sebebinin hamilelik hormonu olan HCG'nin yoğunluğunun kanda artış göstermesi ile ilgili olduğu söylenir.

Hatta minnoş hamilemiz Eda Ece de bu konudan oldukça muzdarip ve isyankar. 😂

Hatta minnoş hamilemiz Eda Ece de bu konudan oldukça muzdarip ve isyankar. 😂

Geçtiğimiz gün verdiği röportajda 'Kız annelerinde oluyor galiba, kiminle konuşsam böyle geçmiş. Mahvoldum' diyordu ünlü oyuncu.

Burada bahsettik:

Twitter'da hamilelikte bulantının sebebinin babadan kaynaklandığına ilişkin bir paylaşım elbette kadınları ayağa kaldırdı.

Twitter'da hamilelikte bulantının sebebinin babadan kaynaklandığına ilişkin bir paylaşım elbette kadınları ayağa kaldırdı.
twitter.com

Arifenur Karaman Şafak'ın hikayesinin ekran görüntüsünü paylaşan Melisa görenleri hayrete düşürdü. Moleküler biyolog olan Arifenur Karaman Şafak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı araştırmada, hamilelikte bulantının babanın karaciğer sağlığıyla ilgili olduğunu gördüğünden bahsetti.

Yani söylediğine göre babanın karaciğer sağlığı ve değerlerinde toksik birikimi yoğunsa, bu hamile eşin bulantılarının çok olmasına sebep oluyormuş.

Yani söylediğine göre babanın karaciğer sağlığı ve değerlerinde toksik birikimi yoğunsa, bu hamile eşin bulantılarının çok olmasına sebep oluyormuş.

Tabii bunu görenler durur mu? Durmaz!

Tabii bunu görenler durur mu? Durmaz!
twitter.com
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İlk buluşma mekanı olarak dahiliye servisi seçilsin...

İlk buluşma mekanı olarak dahiliye servisi seçilsin...
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😂

😂
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Eda Ece'nin açıklamaları herkesin kulaklarında çınlıyor. 😂

Eda Ece'nin açıklamaları herkesin kulaklarında çınlıyor. 😂
twitter.com
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Sormazdım önemli olmasa...

Sormazdım önemli olmasa...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Tıp öğrencilerinden konuya "hayır" yorumu geldi.

Tıp öğrencilerinden konuya "hayır" yorumu geldi.
twitter.com

Çalışmada böyle bir bilgiye yer verilmiyor gibi. Okumak isteyenler için de linkini bırakmış olalım:

MAKALE

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Ne diyorsunuz erkekler yine de kapatılsın mı? 😂

Ne diyorsunuz erkekler yine de kapatılsın mı? 😂

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