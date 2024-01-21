Hamilelikte Bulantıların Babadan Kaynaklandığını Söyleyen Araştırma Erkekleri Kapatmak Yeni Sebep Verdi

Hamile kadınların yaklaşık %75'inin karşılaştığı bu durum ilk üç aylık süreçte yani ilk trimesterda yoğunluklu olarak yaşanır. Aslında bakıldığında yaşanan bulantının sebebinin hamilelik hormonu olan HCG'nin yoğunluğunun kanda artış göstermesi ile ilgili olduğu söylenir.