Ciddi Ciddi Anadolu'ya Binlerce Uzaylı İndiğini Söyleyen Hesap Ahalinin Goygoy Malzemesi Oldu
Ciddi Ciddi Anadolu'ya Binlerce Uzaylı İndiğini Söyleyen Hesap Ahalinin Goygoy Malzemesi Oldu
Sonsuz evrende yaşayan tek canlıların bizler olma olasılığı nedir? Veya şöyle soralım, sizce uzaylılar gerçek mi? bir Twitter (X) hesabı uzaylıların gerçekliğini de geçip ülkemize indiklerini ve DNA kodlarını açtıklarını söyleyerek bizleri ciddi bir tehlikeye karşı 'uyarmak' istese de dalga konusu olmaktan kurtulamadı.
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Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz?
Komplo teorisyenlerinin en sevdiği konuların başında da uzaylılar var.
Twitter'daki hayli enteresan bir hesap ise konuya boyut atlatarak ülkemiz ve dünyaya binlerce uzaylı indiğini iddia etti.
Uzaylı misafirlerimizin DNA kodlarını açmaları ve binlercesinin dünyamıza inmesi ise Twitter ahalisini pek korkutmadı!
Hatta korkmak bir yana dursun, devasa bir goygoy dönmeye başladı.
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Ya bütün sırrı bozdun ya!
Asimile bile olmuşlar görüyorsunuz.
8 uzaylının Avcılar'daki bodrum kattaki 2+1 evde yaşam mücadelesi verdiğini bi' düşünsenize.
Vallahi böyle diken üstünde bekle bekle nereye kadar ya?
Çoğunluk işin goygoyunda olsa da...
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Yaşadıkları problemleri uzaylıların DNA açılımına bağlayanlar da vardı.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Sizce uzaylılar gerçek mi?
Veya sahiden geldiler mi?
Buyurun yorumlara sevgili uzaylı severler!
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Din ve bilim bak buna gülerim işte 😅😅😅😅
Bu yüzden genel olarak "komplo teorisi" diye bildiğimiz şeylerin %95'lik bir kısmı hipotez bile olamayacak iddialardan oluşur. Teorinin kelime anlamının halk... Devamını Gör
Demek o yüzden 1 haftadır öksürmekten ciğerlerim çıktı hep hastayım dna kodlarını açmışlar 😂😂