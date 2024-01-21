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Goygoy
Ciddi Ciddi Anadolu'ya Binlerce Uzaylı İndiğini Söyleyen Hesap Ahalinin Goygoy Malzemesi Oldu

Ciddi Ciddi Anadolu'ya Binlerce Uzaylı İndiğini Söyleyen Hesap Ahalinin Goygoy Malzemesi Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:25

Sonsuz evrende yaşayan tek canlıların bizler olma olasılığı nedir? Veya şöyle soralım, sizce uzaylılar gerçek mi? bir Twitter (X) hesabı uzaylıların gerçekliğini de geçip ülkemize indiklerini ve DNA kodlarını açtıklarını söyleyerek bizleri ciddi bir tehlikeye karşı 'uyarmak' istese de dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

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Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz?

Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz?

Geneli tost makinasından hallice kalitelerde çekilmiş fotoğraflar, ara ara çıkan 'FBI uzaylıların varlığını kabul etti' haberleri ve elbette birbirinden farklı milyon tane 'gizem' hesabı... Bir yanda ise sahiden akla mantığa daha yatkın gelen teoriler var.

Komplo teorisyenlerinin en sevdiği konuların başında da uzaylılar var.

Komplo teorisyenlerinin en sevdiği konuların başında da uzaylılar var.

'İlluminati oyun kartlarında uzaylıların geleceği söyleniyor zaten' veya 'Simpsonslar bunu açık açık göstermişti' gibi cümleleri kesin görüp/duymuşsunuzdur.

Twitter'daki hayli enteresan bir hesap ise konuya boyut atlatarak ülkemiz ve dünyaya binlerce uzaylı indiğini iddia etti.

Twitter'daki hayli enteresan bir hesap ise konuya boyut atlatarak ülkemiz ve dünyaya binlerce uzaylı indiğini iddia etti.
twitter.com

Üstelik tam olarak ne anlama geldiğini bilmesek de DNA kodlarını da açmışlar! Pek fena bir şey olsa gerek...

Uzaylı misafirlerimizin DNA kodlarını açmaları ve binlercesinin dünyamıza inmesi ise Twitter ahalisini pek korkutmadı!

Uzaylı misafirlerimizin DNA kodlarını açmaları ve binlercesinin dünyamıza inmesi ise Twitter ahalisini pek korkutmadı!
twitter.com

Hatta korkmak bir yana dursun, devasa bir goygoy dönmeye başladı.

Hatta korkmak bir yana dursun, devasa bir goygoy dönmeye başladı.
twitter.com
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Ya bütün sırrı bozdun ya!

Ya bütün sırrı bozdun ya!
twitter.com

Asimile bile olmuşlar görüyorsunuz.

Asimile bile olmuşlar görüyorsunuz.
twitter.com

8 uzaylının Avcılar'daki bodrum kattaki 2+1 evde yaşam mücadelesi verdiğini bi' düşünsenize.

8 uzaylının Avcılar'daki bodrum kattaki 2+1 evde yaşam mücadelesi verdiğini bi' düşünsenize.
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Vallahi böyle diken üstünde bekle bekle nereye kadar ya?

Vallahi böyle diken üstünde bekle bekle nereye kadar ya?
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Çoğunluk işin goygoyunda olsa da...

Çoğunluk işin goygoyunda olsa da...
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Yaşadıkları problemleri uzaylıların DNA açılımına bağlayanlar da vardı.

Yaşadıkları problemleri uzaylıların DNA açılımına bağlayanlar da vardı.
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Sizce uzaylılar gerçek mi?

Sizce uzaylılar gerçek mi?
twitter.com

Veya sahiden geldiler mi?

Veya sahiden geldiler mi?
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Buyurun yorumlara sevgili uzaylı severler!

Buyurun yorumlara sevgili uzaylı severler!
twitter.com

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ömer

Din ve bilim bak buna gülerim işte 😅😅😅😅

Bozkurt

Bu yüzden genel olarak "komplo teorisi" diye bildiğimiz şeylerin %95'lik bir kısmı hipotez bile olamayacak iddialardan oluşur. Teorinin kelime anlamının halk... Devamını Gör

Ezra Dilge

Demek o yüzden 1 haftadır öksürmekten ciğerlerim çıktı hep hastayım dna kodlarını açmışlar 😂😂