İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya’ya Dönüş Yolculuğu Nasıl Olacak?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yarın Türkiye saati ile 14.00'te Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması planlanıyor. Ax-3 ekibinin bir parçası olan Gezeravcı için bugün 17.50'de bir veda töreni gerçekleştirilecek. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1