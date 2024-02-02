İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya’ya Dönüş Yolculuğu Nasıl Olacak?
İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya’ya Dönüş Yolculuğu Nasıl Olacak?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yarın Türkiye saati ile 14.00'te Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması planlanıyor. Ax-3 ekibinin bir parçası olan Gezeravcı için bugün 17.50'de bir veda töreni gerçekleştirilecek. Detaylar içerikte. 👇
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Türkiye'nin uzaydaki gururu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yarına planlanan dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gezeravcı ve Ax-3 misyonunun diğer üyeleri için bugün saat 17.50'de bir veda töreni gerçekleştirilecek.
Bu anlamlı anlar Axiom Space'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Dönüş yolculuğu Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak ve yaklaşık 12 saat sürecek.
Gezeravcı ve ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ISS'den ayrıldıktan sonra itici sistemlerini kullanarak uzay istasyonundan uzaklaşacak ve Dünya'ya doğru alçalma manevralarına başlayacak.
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Isı kalkanı devreye giren kapsülün atmosfere girişi sırasında saatte 500 kilometreye kadar hızı düşecek.
Kapsül ana paraşütlerin açılmasıyla birlikte Atlas Okyanusu veya Meksika Körfezi'ndeki potansiyel iniş noktalarından birine suya iniş yapacak.
Kapsül güvenli bir şekilde gemiye alındıktan sonra mürettebatın Dünya'ya sağ salim dönmelerini sağlamak üzere gerekli kontroller yapılacak ve ardından mürettebat, uzun bir aradan sonra yeniden yeryüzüne adım atacak.
Dünya'ya dönüş yolculuğu için Anadolu Ajansı'ndan Yasin Demirci'nin hazırladığı grafiğe göz atabilirsiniz. 👇
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