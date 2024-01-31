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Alper Gezeravcı, Çocukların Sorularını Cevapladı: 'Orada Uzaylı Var mı? Hiç Kara Delik Gördün mü?'

Alper Gezeravcı, Çocukların Sorularını Cevapladı: 'Orada Uzaylı Var mı? Hiç Kara Delik Gördün mü?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 13:47

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deneylerine devam ediyor. Uzay'da deneylerine devam eden Gezeravcı sık sık da Dünya ile iletişim kuruyor.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Diyarbakır'daki öğrencilerin merak ettiği sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Diyarbakır'daki öğrencilerin merak ettiği sorularını yanıtladı.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye ile görüntülü ve sesli bağlantı kuran Gezeravcı'ya çocuklar 'Uzaylı var mı? Kara Delik Gördün mü? Uzay'da nasıl uçuyorsun' gibi sorular sordular.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye ile görüntülü ve sesli bağlantı kuran Gezeravcı'ya çocuklar 'Uzaylı var mı? Kara Delik Gördün mü? Uzay'da nasıl uçuyorsun' gibi sorular sordular.

Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, "Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim.' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım" şeklinde yanıtladı.

Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, "Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim.' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım" şeklinde yanıtladı.

İşte o anlar: 👇

Alper Gezeravcı'nın soru-cevap anlarının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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