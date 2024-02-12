Uçan Taksinin Dünyada Hizmeti Vereceği İlk Şehir ve Tarih Belli Oldu
Uçan Taksinin Dünyada Hizmeti Vereceği İlk Şehir ve Tarih Belli Oldu
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 Şubat Pazar günü uçan taksileri hayata geçirmek için gerekli imzaları attı. Uçan taksiler 2026 yılında Dubai'de yollarda daha doğrusu yolların üstünde olacak.
Birleşik Emirlikleri Haber Ajansı (WAM), Dubai'nin elektrikli hava taksi hizmeti veren ilk şehir olacağını duyurdu.
Uçan taksiler, pilotun yanı sıra dört yolcuyu alabilecek şekilde tasarlandı. Altı adet pervane ve dört adet batarya paketi ile donatılan araç, maksimum 161 km mesafe kat edebilecek.
Saatte 321 km'ye varan uçan taksiler ayrıca helikopterler kadar gürültülü de değil.
Dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksilerin gelecekte şehirler için büyük kolaylık yaratabileceği belirtiliyor.
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20-30 yıl sonra.. uçuş vergisi, kısa mesafe sorunsalı.. düşüncesi bile sıkıntı.
Tabi Türkiye'de yasayinca bunları düşünüyor insan. Ama ben yerli traktörde kaldım. yillar once tarlalarda olmasi gerekiyordu. noldu o
bak martı o zaman hakkaten martı olur:) marti da ayrı bir sorunsal. martı tag yapan garibana korsandan ceza yazarlar, yaptirani hatta bagira bagira 100 bin t... Devamını Gör
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