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Uçan Taksinin Dünyada Hizmeti Vereceği İlk Şehir ve Tarih Belli Oldu

Uçan Taksinin Dünyada Hizmeti Vereceği İlk Şehir ve Tarih Belli Oldu

Dubai Uçan Taksi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 10:49

Bugüne kadar hep bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan taksiler gerçek oldu. Dubai, 2026 yılında dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 Şubat Pazar günü uçan taksileri hayata geçirmek için gerekli imzaları attı. Uçan taksiler 2026 yılında Dubai'de yollarda daha doğrusu yolların üstünde olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 Şubat Pazar günü uçan taksileri hayata geçirmek için gerekli imzaları attı. Uçan taksiler 2026 yılında Dubai'de yollarda daha doğrusu yolların üstünde olacak.

Birleşik Emirlikleri Haber Ajansı (WAM), Dubai'nin elektrikli hava taksi hizmeti veren ilk şehir olacağını duyurdu.

Birleşik Emirlikleri Haber Ajansı (WAM), Dubai'nin elektrikli hava taksi hizmeti veren ilk şehir olacağını duyurdu.

Uçan taksiler, pilotun yanı sıra dört yolcuyu alabilecek şekilde tasarlandı. Altı adet pervane ve dört adet batarya paketi ile donatılan araç, maksimum 161 km mesafe kat edebilecek.

Uçan taksiler, pilotun yanı sıra dört yolcuyu alabilecek şekilde tasarlandı. Altı adet pervane ve dört adet batarya paketi ile donatılan araç, maksimum 161 km mesafe kat edebilecek.

Saatte 321 km'ye varan uçan taksiler ayrıca helikopterler kadar gürültülü de değil.

Saatte 321 km'ye varan uçan taksiler ayrıca helikopterler kadar gürültülü de değil.

Kaynak

Dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksilerin gelecekte şehirler için büyük kolaylık yaratabileceği belirtiliyor.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksilerin gelecekte şehirler için büyük kolaylık yaratabileceği belirtiliyor.

Uçan taksilerin hizmete girmesiyle ayrıca; Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arasına 45 dakika olan yolculuk süresinin 10 dakikaya inecek.

Peki yerde bulmakta zorlandığımız taksileri İstanbul'da havada ne zaman görürüz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Nuray

20-30 yıl sonra.. uçuş vergisi, kısa mesafe sorunsalı.. düşüncesi bile sıkıntı.

Soğan Olsun mu

Tabi Türkiye'de yasayinca bunları düşünüyor insan. Ama ben yerli traktörde kaldım. yillar once tarlalarda olmasi gerekiyordu. noldu o

Soğan Olsun mu

bak martı o zaman hakkaten martı olur:) marti da ayrı bir sorunsal. martı tag yapan garibana korsandan ceza yazarlar, yaptirani hatta bagira bagira 100 bin t... Devamını Gör

Davram Bashere

Uçak lan bu resmen