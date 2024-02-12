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Sosyal Medyada Edilen Hakaretler İçin Yeni Düzenleme: Avukatlar Riskli Buldu

Sosyal Medyada Edilen Hakaretler İçin Yeni Düzenleme: Avukatlar Riskli Buldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 09:43

Sosyal medyadan hakaret suçuna, yeni yargı paketinde dikkat çeken değişikliklerin olduğu belirtiliyor. 

Buna göre artık mağdur ile failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyecek ve savcılık para cezası verecek. 

Avukatlar ise uygulamanın 'Parasının veririm, hakaret ederim' algısı oluşturabileceği konusunda uyarı yapıyor. 

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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısına göre, yerel seçimlerden önce çıkarılması beklenen yeni yargı paketinin satır aralarında sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli değişikler var.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısına göre, yerel seçimlerden önce çıkarılması beklenen yeni yargı paketinin satır aralarında sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli değişikler var.

Buna göre, sosyal medyada işlenen hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Kaynak

Düzenleme aynen yasallaşırsa; sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında mağdurun şikâyeti üzerine fail hakkında soruşturma işlemleri başlatılacak. Ardından şüphelinin kimlik tespiti yapılarak ön ödeme belgesi gönderilecek.

Düzenleme aynen yasallaşırsa; sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında mağdurun şikâyeti üzerine fail hakkında soruşturma işlemleri başlatılacak. Ardından şüphelinin kimlik tespiti yapılarak ön ödeme belgesi gönderilecek.

Fail, sosyal medyadan işlediği hakaret suçundan kurtulmak için ön ödeme yapacak. Ön ödemede belirtilen para üç eşit taksit halinde ödenebilecek. Ön ödemenin yapılmasıyla ilgili savcılık takipsizlik kararı verecek.

Fail, sosyal medyadan işlediği hakaret suçundan kurtulmak için ön ödeme yapacak. Ön ödemede belirtilen para üç eşit taksit halinde ödenebilecek. Ön ödemenin yapılmasıyla ilgili savcılık takipsizlik kararı verecek.

Örneğin sosyal medyadan yaptığı hakaret yüzünden 3 ay 15 gün hapis cezası verilmesi gerektiği belirlenen bir failin cezası, günlüğü 100 TL’den 10 bin 500 lira olarak belirlenecek. 

Bu miktar faile ön ödeme belgesinde bildirilecek. Ceza tutarı 3 bin 500’er TL şeklinde üç eşit taksitte ödenebilecek.

Ön ödeme sürecinde mağdurun rızası aranmayacak. Ön ödeme şartını 10 gün içinde yerine getirenlere savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek. Kamu görevlilerine hakaret suçlarında ise uygulama daha farklı.

Ön ödeme sürecinde mağdurun rızası aranmayacak. Ön ödeme şartını 10 gün içinde yerine getirenlere savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek. Kamu görevlilerine hakaret suçlarında ise uygulama daha farklı.

Avukat Bekir Şabahat “Düzenleme birçok sakıncayı da beraberinde getirmektedir” görüşünde. 

Bazı avukatlarda düzenleme ile 'Parasını verir, hakaret ederim' algısının oluşabileceğini belirtiliyor. 

Düzenlemenin gerekçesi ise “Sosyal medyadaki şikâyetlerin gelir kapısı” haline getirilmesi olarak ifade ediliyor.

Son dönemde bazı avukatlar özellikle ünlü isimlerle anlaşıp hakaret davalarından ciddi bir kazanç elde etmeye başlamıştı.

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