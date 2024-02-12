Sosyal Medyada Edilen Hakaretler İçin Yeni Düzenleme: Avukatlar Riskli Buldu
Sosyal Medyada Edilen Hakaretler İçin Yeni Düzenleme: Avukatlar Riskli Buldu
Sosyal medyadan hakaret suçuna, yeni yargı paketinde dikkat çeken değişikliklerin olduğu belirtiliyor.
Buna göre artık mağdur ile failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyecek ve savcılık para cezası verecek.
Avukatlar ise uygulamanın 'Parasının veririm, hakaret ederim' algısı oluşturabileceği konusunda uyarı yapıyor.
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısına göre, yerel seçimlerden önce çıkarılması beklenen yeni yargı paketinin satır aralarında sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli değişikler var.
Düzenleme aynen yasallaşırsa; sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında mağdurun şikâyeti üzerine fail hakkında soruşturma işlemleri başlatılacak. Ardından şüphelinin kimlik tespiti yapılarak ön ödeme belgesi gönderilecek.
Fail, sosyal medyadan işlediği hakaret suçundan kurtulmak için ön ödeme yapacak. Ön ödemede belirtilen para üç eşit taksit halinde ödenebilecek. Ön ödemenin yapılmasıyla ilgili savcılık takipsizlik kararı verecek.
Ön ödeme sürecinde mağdurun rızası aranmayacak. Ön ödeme şartını 10 gün içinde yerine getirenlere savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek. Kamu görevlilerine hakaret suçlarında ise uygulama daha farklı.
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