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Gazeteci Veyis Ateş’e 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava: "Dosya Raftan İndi"

Gazeteci Veyis Ateş’e 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava: "Dosya Raftan İndi"

Sedat Peker Sezgin Baran Korkmaz Veyis Ateş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 09:11

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sedat Peker'in iddiaları sonrası HaberTürk TV'den istifa edip gazeteciliği bırakan Veyis Ateş hakkında nüfuz ticareti suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını yazdı.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, videoları ile Türkiye gündemini sarstığı dönemde Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini iddia etmişti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, videoları ile Türkiye gündemini sarstığı dönemde Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini iddia etmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklama suçundan dava açılmıştı.

Korkmaz da telefonla bağlandığı bir televizyon programında Ateş'in kendisinden para istediğini söylemişti. Sonrasında Ateş iddiaların araştırılmasını istedi ve gazeteciliği bıraktı.

Korkmaz da telefonla bağlandığı bir televizyon programında Ateş'in kendisinden para istediğini söylemişti. Sonrasında Ateş iddiaların araştırılmasını istedi ve gazeteciliği bıraktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı'nın değişmesinin ardından Veyis Ateş'le ilgili dosyanın raftan indiğini yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı'nın değişmesinin ardından Veyis Ateş'le ilgili dosyanın raftan indiğini yazdı.

Kaynak

Yazıda, Veyis Ateş'e nüfus ticareti yapma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen dava açıldığı belirtildi. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki ses kayıtları iddianameye girdi

Yazıda, Veyis Ateş'e nüfus ticareti yapma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen dava açıldığı belirtildi. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki ses kayıtları iddianameye girdi

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı da ifade verdi. Her iki gazeteci de iddiaların doğru olabileceği yönünde yazılar kaleme almıştı.

Veyis Ateş ise ses kayıtlarının montaj olduğunu söylemişti.

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