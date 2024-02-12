Gazeteci Veyis Ateş’e 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava: "Dosya Raftan İndi"
Gazeteci Veyis Ateş’e 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava: "Dosya Raftan İndi"
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sedat Peker'in iddiaları sonrası HaberTürk TV'den istifa edip gazeteciliği bırakan Veyis Ateş hakkında nüfuz ticareti suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını yazdı.
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, videoları ile Türkiye gündemini sarstığı dönemde Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini iddia etmişti.
Korkmaz da telefonla bağlandığı bir televizyon programında Ateş'in kendisinden para istediğini söylemişti. Sonrasında Ateş iddiaların araştırılmasını istedi ve gazeteciliği bıraktı.
Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı'nın değişmesinin ardından Veyis Ateş'le ilgili dosyanın raftan indiğini yazdı.
Yazıda, Veyis Ateş'e nüfus ticareti yapma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen dava açıldığı belirtildi. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki ses kayıtları iddianameye girdi
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