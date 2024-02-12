İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan 'Turistik Seyahat' Eleştirilerine Yanıt: "Gönlüm Rahat"

'Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı.

Kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece başlangıçtı, bir yere varış değildi.

Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım.

İyi ya da kötü herkesin eleştirisine saygı duyuyorum.

Bu işin otoritelerinin değerlendirmelere dayanarak söylüyorum bu bir seyahat değildi. Tatmin edici bir görevi yerine getirdik. Gönlüm rahat.'