İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan 'Turistik Seyahat' Eleştirilerine Yanıt: "Gönlüm Rahat"
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan 'Turistik Seyahat' Eleştirilerine Yanıt: "Gönlüm Rahat"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda giriş yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper Gezeravcı, 'Dünyada olmak büyük nimet' dedi.
Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunun turistik bir seyahat olduğu yönündeki eleştirilere ise 'Bu işin otoritelerinin değerlendirmelere dayanarak söylüyorum bu bir seyahat değildi. Tatmin edici bir görevi yerine getirdik. Gönlüm rahat' dedi.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.
Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.
Alper Gezeravcı, Ankara'ya gelişi sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte kameralar karşısına geçti. Gezeravcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı 👇
"Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Bundan sonraki süreçte devletimin emrindeyim"
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Kutlu yolculuğumuzun, Kutlu yürüyüş, Devlet, Millet, Nimetlere şükretmek... klasik akpli ağzı. Söylemeyi unuttuklarını ben yazayım Dünya dışı minnaklar, Uzay... Devamını Gör
kutlu kısmını atlamışım, bide ımm şey maneviyatı yüksek ülke 🫠
Uzaya gitti geldi kaybettik, nimetlere şükürden girip yokluktan uzaya çıktık yeğenim'e varır iş 😂 Şaka bı yana şu yapılan araştırmalar falan her neyse paylaş... Devamını Gör
yazayim hemen. 1. uzaydan ezan sesi duyuluyormu 2. uzay atmosferinde helallik testi. 3. kuru kalmadan abdest aliniyormu. 4. uzay araci ortalama hiz ustunde ... Devamını Gör
"Kutlu yolculuk" ???