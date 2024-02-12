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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan 'Turistik Seyahat' Eleştirilerine Yanıt: "Gönlüm Rahat"

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan 'Turistik Seyahat' Eleştirilerine Yanıt: "Gönlüm Rahat"

Alper Gezeravcı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 12:01 Son Güncelleme: 12.02.2024 - 12:11

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda giriş yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper Gezeravcı, 'Dünyada olmak büyük nimet' dedi. 

Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunun turistik bir seyahat olduğu yönündeki eleştirilere ise 'Bu işin otoritelerinin değerlendirmelere dayanarak söylüyorum bu bir seyahat değildi. Tatmin edici bir görevi yerine getirdik. Gönlüm rahat' dedi.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.

Alper Gezeravcı, Ankara'ya gelişi sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte kameralar karşısına geçti. Gezeravcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı 👇

Alper Gezeravcı, Ankara'ya gelişi sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte kameralar karşısına geçti. Gezeravcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı 👇

"Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Bundan sonraki süreçte devletimin emrindeyim"

"Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Bundan sonraki süreçte devletimin emrindeyim"

'Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. 

Kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece başlangıçtı, bir yere varış değildi.

Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım.

İyi ya da kötü herkesin eleştirisine saygı duyuyorum.  

Bu işin otoritelerinin değerlendirmelere dayanarak söylüyorum bu bir seyahat değildi. Tatmin edici bir görevi yerine getirdik. Gönlüm rahat.'

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Onur

Kutlu yolculuğumuzun, Kutlu yürüyüş, Devlet, Millet, Nimetlere şükretmek... klasik akpli ağzı. Söylemeyi unuttuklarını ben yazayım Dünya dışı minnaklar, Uzay... Devamını Gör

mamamia

kutlu kısmını atlamışım, bide ımm şey maneviyatı yüksek ülke 🫠

mamamia

Uzaya gitti geldi kaybettik, nimetlere şükürden girip yokluktan uzaya çıktık yeğenim'e varır iş 😂 Şaka bı yana şu yapılan araştırmalar falan her neyse paylaş... Devamını Gör

WIN

yazayim hemen. 1. uzaydan ezan sesi duyuluyormu 2. uzay atmosferinde helallik testi. 3. kuru kalmadan abdest aliniyormu. 4. uzay araci ortalama hiz ustunde ... Devamını Gör

Pickle Rick

"Kutlu yolculuk" ???