İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da İçinde Olduğu Ax-3 Ekibini Taşıyan Kapsül Yeniden Dünyada
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da İçinde Olduğu Ax-3 Ekibini Taşıyan Kapsül Yeniden Dünyada
Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır: 'İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada.Çok şükür…'
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İşte kapsülün okyanusa iniş görüntüleri...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.
Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.
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