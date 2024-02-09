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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da İçinde Olduğu Ax-3 Ekibini Taşıyan Kapsül Yeniden Dünyada

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da İçinde Olduğu Ax-3 Ekibini Taşıyan Kapsül Yeniden Dünyada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.02.2024 - 16:46 Son Güncelleme: 09.02.2024 - 17:00

Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır: 'İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada.Çok şükür…'

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İşte kapsülün okyanusa iniş görüntüleri...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.
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