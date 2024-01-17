Fatih Altaylı'dan Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi Yorumu: "Ortada Bizim Bir Başarımız Yok"

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini yorumladı. Altaylı, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 'Uzay turisti' yorumunda bulunurken, programı da bir başarı olarak görmediğini söyledi.

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