Fatih Altaylı'dan Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi Yorumu: "Ortada Bizim Bir Başarımız Yok"
Fatih Altaylı'dan Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi Yorumu: "Ortada Bizim Bir Başarımız Yok"
Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini yorumladı. Altaylı, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 'Uzay turisti' yorumunda bulunurken, programı da bir başarı olarak görmediğini söyledi.
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Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi.
Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, 17 Ocak'ta YouTube'da yayınlanan programında 'Türkiye'nin uzaya çıkışı' olarak sunulan haberleri eleştirdi.
Fatih Altaylı, "O programa parayı basıp dahil oluyorsun ve gidiyorsun. Yani ortada bir teknolojik başarı büyük bir atılım falan söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı şöyle devam etti: "250 bin dolar, 500 bin dolar neyse parasını ver; uzaya giden gemiye bir tane yolcu koy. Bundan bize ne abi. Böyle her sene onlarca kişi uzaya gidiyor. Kaç tane Arap astronot gitti. Burada bizim tek başarımızı bir tane yüzbaşıyı oraya koymamız."
Fatih Altaylı'nın Türkiye'nin uzay programı ile ilgili yorumları 👇
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