Gazeteci Fatih Altaylı'dan Artan Şehit Haberleri Sonrası İHA-SİHA Çıkışı
Gazeteci Fatih Altaylı'dan Artan Şehit Haberleri Sonrası İHA-SİHA Çıkışı
Gazeteci Fatih Altaylı, son haftalarda artan şehit haberleri sonrası, hükümetin son yıllarda İHA ve SİHA'lar üzerinden verdiği terörle mücadele mesajlarını eleştirdi. Altaylı, 'İHA ve SİHA'lar nerede?' diye sordu.
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Terör örgütü PKK'nın 13 Ocak'ta Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine yaptığı saldırıda 9 Türk askeri daha şehit olmuştu.
Gazeteci Fatih Altaylı, 15 Ocak'taki yayında son haftalarda yüreğimizi yakan şehit haberlerini değerlendirdi.
Hükümetin son yıllarda terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamalarda İHA ve SİHA'ları merkeze aldığını belirten Altaylı, "Şimdi ne oldu abi uçmuyor mu İHA'lar SİHA'lar" diye sordu.
Fatih Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan bölümler: "Son yıllarda biliyorsunuz şehit sayılarında bir azalma vardı ve bunu hep 2 nedene bağlıyorlardı. 1- Ordu profesyonelleşti. 2- Bizim elimizde artık İHA ve SİHA'lar var onlardan artık teröristler adım atamıyor."
"Şimdi ne oldu abi uçmuyor mu İHA'lar SİHA'lar. He diyorlarsa kış koşullarında SİHA'lar işe yaramıyor, o zaman o çocukları orda tutmayın kardeşim. Gelsinler topraklarımızda, kalekollarda dursunlar. SİHA'larla tespitini yaptıktan sonra gidelim vuralım, ne yapacaksak yapalım."
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Fatih Altaylı'nın 15 Ocak tarihli yayını ⬇️
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