Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e 'Siyasi Çark' Göndermesi: "Demek ki Özüne Dönüyor"
Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e 'Siyasi Çark' Göndermesi: "Demek ki Özüne Dönüyor"
Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in AK Parti ile olası bir ittifakını yorumladı. Altaylı, 'Akşener AK Parti'nin kurucu ekibi içinde yer almış bir kişi. Siyasi geçmişi de çalkantılar ve zikzaklarla dolu. Demek ki özüne dönüyor' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Fatih Altaylı, 15 Ocak'ta YouTube hesabı üzerineden yaptığı programda, İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'yle olası bir işbirliğini "Siyasi intihar" olarak yorumladı.
Altaylı'nın İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle: "Devlet Bahçeli, meydanlarda ip atıyordu, şimdi AK Parti ile ittifak yapıyor. Süleyman Soylu aynısını yaptı, Numan Kurtulmuş aynısını yaptı. Aynı şeyi İYİ Parti de bugün yapıyor olabilir."
"Her şey aslına rücu ediyor. Meral Akşener AK Parti'nin kurucu ekibi içinde yer almış bir kişi. Siyasi geçmişi de çalkantılar ve zikzaklarla dolu.Demek ki özüne dönüyor."
"Ama oraya doğru gidiyor olması siyasette doldurduğu boşluktaki kitleyi de oraya götüreceği anlamına gelmez. Çok küçük bir kısmını götürebilir ama sonuçta partisi martisi de kalmaz. Zaten Meral Hanım da büyük ihtimalle kendini pek yakında emekliye ayırır."
Fatih Altaylı'nın olası bir AK Parti- İYİ Parti İttifakı ve Meral Akşener'e ilişkin değerlendirmeleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda