Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e 'Siyasi Çark' Göndermesi: "Demek ki Özüne Dönüyor"

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in AK Parti ile olası bir ittifakını yorumladı. Altaylı, 'Akşener AK Parti'nin kurucu ekibi içinde yer almış bir kişi. Siyasi geçmişi de çalkantılar ve zikzaklarla dolu. Demek ki özüne dönüyor' ifadelerini kullandı.