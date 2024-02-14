Atlas Okyanusu'nda Alarm Zilleri Çalıyor: Akıntı Çöküşün Eşiğinde ve Dünya İçin Sonuçları Korkunç Olabilir!

Bilim insanları, Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmada Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu adlı okyanus akıntılarının kritik bir sisteminin çöküşe yakın olduğunu ve bu durumun küresel iklim üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Detaylar içerikte. 👇

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