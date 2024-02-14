Atlas Okyanusu'nda Alarm Zilleri Çalıyor: Akıntı Çöküşün Eşiğinde ve Dünya İçin Sonuçları Korkunç Olabilir!
Atlas Okyanusu'nda Alarm Zilleri Çalıyor: Akıntı Çöküşün Eşiğinde ve Dünya İçin Sonuçları Korkunç Olabilir!
Bilim insanları, Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmada Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu adlı okyanus akıntılarının kritik bir sisteminin çöküşe yakın olduğunu ve bu durumun küresel iklim üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Yeni bir araştırma, Atlantik Okyanusu'ndaki akıntı sistemlerinin beklenenden daha hızlı bir şekilde bozulabileceğini ve bu durumun ciddi iklim değişikliklerine yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Science Advances dergisinde yayımlanan bu çalışma, Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu (AMOC) adı verilen sistemin, dünya genelinde ısı ve tuz dengesinin taşınmasında kritik bir rol oynadığını ve bu sistemin son zamanlarda kritik bir eşik noktasına yaklaştığını belirtiyor.
AMOC, Atlantik'te güneyden kuzeye ılık su taşıyan ve bu süreçte iklimi etkileyen bir akıntı sistemidir. Bu çalışma AMOC'un çöküşünün, özellikle Avrupa ve Amazon yağmur ormanları üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini öngörüyor.
Avrupa'da bu durumun bir yüzyıl içinde bazı bölgelerde ortalama sıcaklıkların 30 santigrat dereceye kadar düşmesine neden olabileceği belirtilirken Norveç'te her on yıl şubat ayı sıcaklıklarının 3,5 santigrat derece düşebileceği ifade ediliyor.
Araştırmacılar, böylesine hızlı sıcaklık değişikliklerine karşı alınabilecek gerçekçi bir adaptasyon önleminin olmadığını vurguluyor.
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Amazon yağmur ormanları için de benzer şekilde ciddi iklim değişiklikleri öngörülüyor. Yağış modellerindeki değişiklikler, kurak mevsimin yağışlı mevsime veya tam tersine dönüşebileceğini gösteriyor, bu da Amazon'un ekosistemini derinden etkileyebilir.
AMOC'un çöküşü ayrıca Atlantik'teki deniz seviyelerinde bazı yerlerde bir metre yükselmeye neden olabilir, bu da gıda ve su kıtlığı gibi bir dizi başka soruna yol açabilir.
Grönland buzullarının ve Kuzey Kutbu buz tabakalarının küresel ısınma nedeniyle beklenenden daha hızlı erimesi, tatlı suyun denize eklenmesi ve bu durumun sıcak, tuzlu suyun batışını engellemesi, bu korkuları artıran faktörler arasında yer alıyor.
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