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NASA Tesadüfen Keşfettiği Mars Üzerindeki Güneş Tutulmasının Muhteşem Görüntülerini Yayınladı!

NASA Tesadüfen Keşfettiği Mars Üzerindeki Güneş Tutulmasının Muhteşem Görüntülerini Yayınladı!

Uzay NASA
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 15:07

NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un gezegen üzerinde bir güneş tutulması yarattığı nadir anları başarıyla kaydetti. Bu tarihi olay gezginin çektiği 68 fotoğraf ile belgelendi. Detaylar içerikte. 👇

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8 Şubat'ta NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli mühendisler, Mars’ın yörüngesinde dönen asteroit büyüklüğündeki uydusu Phobos tarafından oluşturulan bir güneş tutulmasını tesadüfen yakaladılar.

8 Şubat'ta NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli mühendisler, Mars’ın yörüngesinde dönen asteroit büyüklüğündeki uydusu Phobos tarafından oluşturulan bir güneş tutulmasını tesadüfen yakaladılar.

Perseverance gezgini tarafından yakalanan bu olay 68 adet fotoğraf ile belgelendi.

Perseverance gezgini tarafından yakalanan bu olay 68 adet fotoğraf ile belgelendi.

Şimdiye dek Phobos'un yanından geçen araçlar haricinde bu uydunun doğrudan keşfi amacıyla bir görev gerçekleştirilmedi.

Şimdiye dek Phobos'un yanından geçen araçlar haricinde bu uydunun doğrudan keşfi amacıyla bir görev gerçekleştirilmedi.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Phobos'un gizemlerini çözmek üzere 2026'da başlatmayı planladığı Mars Uyduları Keşif misyonu ile bu uydudan örnekler toplayıp Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Phobos'un gizemlerini çözmek üzere 2026'da başlatmayı planladığı Mars Uyduları Keşif misyonu ile bu uydudan örnekler toplayıp Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.

Toplanacak örneklerin Phobos'un henüz anlaşılamayan geçmişine dair önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Toplanacak örneklerin Phobos'un henüz anlaşılamayan geçmişine dair önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.
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İlk kez 1877'de Amerikalı bir astronom tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos’un ismi Antik Yunancada 'korku' anlamına gelmektedir.

İlk kez 1877'de Amerikalı bir astronom tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos’un ismi Antik Yunancada 'korku' anlamına gelmektedir.

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