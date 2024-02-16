NASA Tesadüfen Keşfettiği Mars Üzerindeki Güneş Tutulmasının Muhteşem Görüntülerini Yayınladı!
NASA Tesadüfen Keşfettiği Mars Üzerindeki Güneş Tutulmasının Muhteşem Görüntülerini Yayınladı!
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8 Şubat'ta NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli mühendisler, Mars’ın yörüngesinde dönen asteroit büyüklüğündeki uydusu Phobos tarafından oluşturulan bir güneş tutulmasını tesadüfen yakaladılar.
Perseverance gezgini tarafından yakalanan bu olay 68 adet fotoğraf ile belgelendi.
Şimdiye dek Phobos'un yanından geçen araçlar haricinde bu uydunun doğrudan keşfi amacıyla bir görev gerçekleştirilmedi.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Phobos'un gizemlerini çözmek üzere 2026'da başlatmayı planladığı Mars Uyduları Keşif misyonu ile bu uydudan örnekler toplayıp Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.
Toplanacak örneklerin Phobos'un henüz anlaşılamayan geçmişine dair önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.
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İlk kez 1877'de Amerikalı bir astronom tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos’un ismi Antik Yunancada 'korku' anlamına gelmektedir.
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