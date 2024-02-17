Kafalarına Doğrudan Yıldırım Düşen İnsanların Mucizevi Bir Şekilde Hayatta Kalmasının Bilimsel Açıklaması
Kafalarına Doğrudan Yıldırım Düşen İnsanların Mucizevi Bir Şekilde Hayatta Kalmasının Bilimsel Açıklaması
Kaynak: https://www.iflscience.com/how-humans...
ABD'de herhangi bir yıl içinde yıldırım çarpma olasılığı yaklaşık 1,2 milyonda 1'dir. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 80 yaşına kadar yaşadığınızı varsayarsak, bu oran yaşamınız boyunca 15 bin 300'de 1'e düşüyor. Yine de çok düşük bir ihtimal olsa da her ihtimale karşı başkalarının yıldırım çarpmasından nasıl kurtulduğunu bilmek isteyebilirsiniz. İşte sizi için derlediğimiz son araştırmadan elde edilen bilgiler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kafalarına doğrudan yıldırım çarpan insanların hayatta kaldığına dair kanıtlar araştırma ekiplerinin dikkatini çekti.
Yüzey parlaması, insanların yıldırım çarpmasından nasıl kurtulduğunu açıklamada önemli bir faktör olabilir.
Yüzey parlaması, yıldırımın vücut üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir kavramdır.
Yapılan bir başka çalışmada ise yağmurun elektrik kazaları sırasında parlama oluşumunu nasıl etkilediği incelendi.
Örnek kafalardaki hasarda da önemli farklılıklar vardı ve kuru kafalarda daha fazla hasar meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yağmurla ıslanan derinin yıldırım çarpmasına karşı daha iyi koruyucu olduğu kanıtlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda