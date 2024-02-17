Kafalarına Doğrudan Yıldırım Düşen İnsanların Mucizevi Bir Şekilde Hayatta Kalmasının Bilimsel Açıklaması

'İnsan kafası örnekleriyle ilgili yapılan deneylerde, yağmurla ıslanan derinin kuru deriye kıyasla yıldırım çarpmasına karşı daha koruyucu olabileceği yönünde teorik olarak öne sürülen etki için pratik kanıtlar elde edilmiştir. Gök gürültülü fırtınalarda yağış sırasında insanlara gerçek yıldırım düşmesi durumunda da benzer etkiler bekliyoruz.'

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