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Kafalarına Doğrudan Yıldırım Düşen İnsanların Mucizevi Bir Şekilde Hayatta Kalmasının Bilimsel Açıklaması

Kafalarına Doğrudan Yıldırım Düşen İnsanların Mucizevi Bir Şekilde Hayatta Kalmasının Bilimsel Açıklaması

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 06:31

ABD'de herhangi bir yıl içinde yıldırım çarpma olasılığı yaklaşık 1,2 milyonda 1'dir. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 80 yaşına kadar yaşadığınızı varsayarsak, bu oran yaşamınız boyunca 15 bin 300'de 1'e düşüyor. Yine de çok düşük bir ihtimal olsa da her ihtimale karşı başkalarının yıldırım çarpmasından nasıl kurtulduğunu bilmek isteyebilirsiniz. İşte sizi için derlediğimiz son araştırmadan elde edilen bilgiler:

Kaynak: https://www.iflscience.com/how-humans...
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Kafalarına doğrudan yıldırım çarpan insanların hayatta kaldığına dair kanıtlar araştırma ekiplerinin dikkatini çekti.

Kafalarına doğrudan yıldırım çarpan insanların hayatta kaldığına dair kanıtlar araştırma ekiplerinin dikkatini çekti.

Hayatta kalma oranı başka bir yere çarpan insanlardan daha düşük olsa da yıldırım çarpmalarından genel hayatta kalma oranı yüzde 70 ila 90 arasında olan insanların hayatta kaldığı görüldü. Ekip, yüksek hayatta kalma oranının insanların cildindeki sudan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı.

Yüzey parlaması, insanların yıldırım çarpmasından nasıl kurtulduğunu açıklamada önemli bir faktör olabilir.

Yüzey parlaması, insanların yıldırım çarpmasından nasıl kurtulduğunu açıklamada önemli bir faktör olabilir.

'Araştırma ekibi, diğer etkileyici faktörlere rağmen, insan vücudunda yüzey parlaması oluşumunun, gök gürlediğinde içeriye giremeyen insanların yıldırım çarpmasından nasıl kurtulabileceğiyle ilgili bir neden olduğu varsayılabilir' açıklamasında bulundu.

Yüzey parlaması, yıldırımın vücut üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir kavramdır.

Yüzey parlaması, yıldırımın vücut üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir kavramdır.

Yüzey parlaması, vücutta yüksek voltaj farkı olduğunda meydana gelir ve dış deri boyunca bir deşarj yolu oluşturur. Bu fenomen sırasında, yıldırım akımının çoğu parlama kanalı yoluyla vücudun dışına akar ve teorik çalışmalarla fantom deneyleri ile gösterildiği gibi sadece küçük bir miktar insan dokularından geçer.

Yapılan bir başka çalışmada ise yağmurun elektrik kazaları sırasında parlama oluşumunu nasıl etkilediği incelendi.

Yapılan bir başka çalışmada ise yağmurun elektrik kazaları sırasında parlama oluşumunu nasıl etkilediği incelendi.

İnsan kafası 'örneklerini' kullanarak yapılan deneylerde, kuruyken ve yağmur suyunu taklit eden bir çözelti ile ıslatıldıktan sonra elektrik yüküne maruz kalan kafaların dış yüzeyinden en fazla akımın geçtiği tespit edildi. Bununla birlikte, ıslak kafanın beyin tabakasının kuru kafaya göre daha az elektrik akımı ve enerji emdiği tespit edilmiştir.

Örnek kafalardaki hasarda da önemli farklılıklar vardı ve kuru kafalarda daha fazla hasar meydana geldi.

Örnek kafalardaki hasarda da önemli farklılıklar vardı ve kuru kafalarda daha fazla hasar meydana geldi.

Ekip, çalışmanın bir dizi sınırlamasına dikkat çekiyor, bunlar arasında kafataslarının saçla kaplı olmaması veya diğer şapkalar ve gerçek yıldırım çarpmalarının daha yüksek genlikler üretebileceği bulunuyor. Yine de sonuçlar ilgi çekici ve daha fazla araştırma için bir temel oluşturuyor.

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Yağmurla ıslanan derinin yıldırım çarpmasına karşı daha iyi koruyucu olduğu kanıtlandı.

Yağmurla ıslanan derinin yıldırım çarpmasına karşı daha iyi koruyucu olduğu kanıtlandı.

'İnsan kafası örnekleriyle ilgili yapılan deneylerde, yağmurla ıslanan derinin kuru deriye kıyasla yıldırım çarpmasına karşı daha koruyucu olabileceği yönünde teorik olarak öne sürülen etki için pratik kanıtlar elde edilmiştir. Gök gürültülü fırtınalarda yağış sırasında insanlara gerçek yıldırım düşmesi durumunda da benzer etkiler bekliyoruz.'

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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