Bilim İnsanları Bu Kadarını Beklemiyordu: Bir Dinazor Kaç Yıl Yaşar?

Günümüzden 66 milyon yıl önce bir asteroidin bugünkü Meksika kıyılarına çarpmasının ardından nesilleri tükenen Dinazorlar günümüzde hala büyük bir gizem. Bilim insanlarının 'Bir dinazor kaç yıl yaşar' sorusuna buldukları cevap da sizleri biraz şaşırtacak türden.