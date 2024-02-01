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Bilim İnsanları Bu Kadarını Beklemiyordu: Bir Dinazor Kaç Yıl Yaşar?

Bilim İnsanları Bu Kadarını Beklemiyordu: Bir Dinazor Kaç Yıl Yaşar?

yaşam süresi Dinazor
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 19:57

Günümüzden 66 milyon yıl önce bir asteroidin bugünkü Meksika kıyılarına çarpmasının ardından nesilleri tükenen Dinazorlar günümüzde hala büyük bir gizem. Bilim insanlarının 'Bir dinazor kaç yıl yaşar' sorusuna buldukları cevap da sizleri biraz şaşırtacak türden.

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Dinozorların fosilleri bize yaşları, beslenme biçimleri ve ölüm nedenleri hakkında önemli bilgiler veriyor.

Dinozorların fosilleri bize yaşları, beslenme biçimleri ve ölüm nedenleri hakkında önemli bilgiler veriyor.

Araştırmacılar günümüzde büyüme halkaları sayesinde dinozorların yaşlarını tahmin edilebiliyor.

Araştırmacılar günümüzde büyüme halkaları sayesinde dinozorların yaşlarını tahmin edilebiliyor.

Araştırmacılar, Chicago Field Müzesi’de sergilenen ve şu ana dek keşfedilen en eksiksiz 'Tyrannosaurus rex' örneklerinden biri olan dinazorun, büyüme halkalarına bakarak 28 yaşında öldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Araştırmacılar, Chicago Field Müzesi’de sergilenen ve şu ana dek keşfedilen en eksiksiz 'Tyrannosaurus rex' örneklerinden biri olan dinazorun, büyüme halkalarına bakarak 28 yaşında öldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Bilim insanları, otçul ördek gagalı dinozorların yaşam süresinin sadece 10 ila 20 yıl arasında olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, otçul ördek gagalı dinozorların yaşam süresinin sadece 10 ila 20 yıl arasında olduğunu belirtiyor.

Büyük boyutlu dinozorların uzun ömürlü olması beklenirken onların da yaşam süreleri oldukça kısa.

Büyük boyutlu dinozorların uzun ömürlü olması beklenirken onların da yaşam süreleri oldukça kısa.

Günümüzde yaşayan en büyük kara hayvanı olan Afrika çalı filleri 70 yıla kadar yaşayabilirken, kutup balinalarının ömrü 200 yılı bulabiliyor.

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Çalışmalara göre 'Sauropodlar' ise en uzun ömürlü dinazor türü ve onların ömrü ise en fazla 60 yıl. Bazı küçük dinazor türleri doğduktan sonra ise 3 ila 5 yıllık bir süre içinde sınır boyutlarına ulaşıyor ve ondan sonra fazla yaşamıyordu.

Çalışmalara göre 'Sauropodlar' ise en uzun ömürlü dinazor türü ve onların ömrü ise en fazla 60 yıl. Bazı küçük dinazor türleri doğduktan sonra ise 3 ila 5 yıllık bir süre içinde sınır boyutlarına ulaşıyor ve ondan sonra fazla yaşamıyordu.

Yani daha büyük hayvanların daha küçük olanlara kıyasla daha uzun yaşama eğilimi o dönem içinde geçerli sayılabilir.

Dinozorların günümüzde yaşayan hayvanlara göre yaşam sürelerinin kısa olmasının nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Araştırmalara göre, metabolizma ve üreme şekli bu konuda rol oynamış olabilir.

Dinozorların günümüzde yaşayan hayvanlara göre yaşam sürelerinin kısa olmasının nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Araştırmalara göre, metabolizma ve üreme şekli bu konuda rol oynamış olabilir.

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