Bilim İnsanları Bu Kadarını Beklemiyordu: Bir Dinazor Kaç Yıl Yaşar?
Bilim İnsanları Bu Kadarını Beklemiyordu: Bir Dinazor Kaç Yıl Yaşar?
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Dinozorların fosilleri bize yaşları, beslenme biçimleri ve ölüm nedenleri hakkında önemli bilgiler veriyor.
Araştırmacılar günümüzde büyüme halkaları sayesinde dinozorların yaşlarını tahmin edilebiliyor.
Araştırmacılar, Chicago Field Müzesi’de sergilenen ve şu ana dek keşfedilen en eksiksiz 'Tyrannosaurus rex' örneklerinden biri olan dinazorun, büyüme halkalarına bakarak 28 yaşında öldüğünü ortaya çıkarmıştı.
Bilim insanları, otçul ördek gagalı dinozorların yaşam süresinin sadece 10 ila 20 yıl arasında olduğunu belirtiyor.
Büyük boyutlu dinozorların uzun ömürlü olması beklenirken onların da yaşam süreleri oldukça kısa.
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Çalışmalara göre 'Sauropodlar' ise en uzun ömürlü dinazor türü ve onların ömrü ise en fazla 60 yıl. Bazı küçük dinazor türleri doğduktan sonra ise 3 ila 5 yıllık bir süre içinde sınır boyutlarına ulaşıyor ve ondan sonra fazla yaşamıyordu.
Dinozorların günümüzde yaşayan hayvanlara göre yaşam sürelerinin kısa olmasının nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Araştırmalara göre, metabolizma ve üreme şekli bu konuda rol oynamış olabilir.
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