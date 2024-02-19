Intuitive Machines'in Ay Yolculuğundaki Uzay Aracından Nefes Kesici Dünya Görüntüleri Geldi!
Intuitive Machines'in Ay Yolculuğundaki Uzay Aracından Nefes Kesici Dünya Görüntüleri Geldi!
Intuitive Machines'in Ay görevi kapsamında Dünya'dan uzaklaşırken çekilen etkileyici fotoğraflar X platformunda yayınlandı. IM-1 görevi sırasında alınan bu fotoğraflar aracın sağlıklı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Detaylar içerikte. 👇
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Intuitive Machines'in Ay görevi, uzay keşfinin yeni ufuklarını aralamaya devam ediyor. Şirketin Nova-C iniş aracı Dünya'dan uzaklaşırken ilk etkileyici fotoğraflarını paylaştı.
SpaceX'in Falcon 9 roketinin ikinci aşamasından başarılı bir şekilde ayrılmasının ardından elde edilen bu görüntüler aracın sağlık durumunun iyi olduğunu gösteriyor.
Odysseus adlı aracın Ay'a iniş yapma çabası şu ana kadar planlandığı gibi ilerliyor. Araç beklentileri karşılayan performans gösteriyor ve önemli aşamaları başarıyla tamamlıyor.
Ekibin X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre aracın motor ateşleme işlemleri gibi kritik evreler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
Intuitive Machines'in bu görevi sıvı metan ve sıvı oksijen motorunun uzaydaki ilk kullanımıyla birlikte Ay keşfinde heyecan verici yeni adımlar atmaya devam edecek.
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