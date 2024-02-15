Bilim İnsanlarının Ne Olduğunu Tam Olarak Çözemediği 7 Akılalmaz Keşif
Bilim İnsanlarının Ne Olduğunu Tam Olarak Çözemediği 7 Akılalmaz Keşif
Gizemlerle dolu evrenin derinliklerindeki sırların çözülmesi için gece gündüz demeden çalışan bilim dünyası, her geçen gün yeni bilgi ve buluşlarla karşımıza çıkıyor. Ancak, bu durum bilim insanlarının tüm keşif ve fenomenleri hala tam olarak çözdüğü anlamına gelmiyor.
Bugün, sizlerle beraber kara deliklerin çekimi, kuantum fiziğinin belirsizlikleri ve hatta yaşamın kökenine kadar uzanan birçok konuda bilim insanlarının hala tam olarak ne olduğunu çözemediği 7 ilginç keşfe bir göz atacağız. 👇
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1. DNA'sı olmayan madde: Yıldız Jölesi
2. Tüm evreni yok edebilecek ses enerjisi
3. İnsan düşüncelerini taklit edebilen cıvık mantar: Blob
4. Buzullarda yaşayan 15 bin yıllık ölümcül virüsler
5. 85 yıldır çözülemeyen çizimler: Nazca Çizgileri
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6. Satürn'ün Güney Kutbu
7. Evrenin en büyük patlaması: AT2021lwx
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