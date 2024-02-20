Evrenin En Parlak Cismi: Gökbilimciler Güneş'ten 500 Trilyon Kat Daha Aydınlık Dev Bir Kuasar Keşfetti!
Evrenin En Parlak Cismi: Gökbilimciler Güneş'ten 500 Trilyon Kat Daha Aydınlık Dev Bir Kuasar Keşfetti!
Astronomlar, Güneş'ten 500 trilyon kat daha aydınlık olan bir kuasar keşfettiler. Bu yıldız benzeri nesnenin evrendeki en parlak cisim olduğu düşünülüyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilim insanları evrenin bilinen en parlak nesnesi olabilecek bir kuasar keşfettiler.
Avustralya ve Şili'de çalışan araştırmacılar Şili'nin Atacama Çölü'nde yer alan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucunda J0529-4351 adını verdikleri bu yıldız benzeri cismin Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olduğunu belirlediler.
Bu kuasar sadece olağanüstü parlaklığıyla değil aynı zamanda büyük kütlesiyle de dikkat çekiyor.
Kuasarın merkezinde yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, Güneş'in 17 ila 19 milyar katı büyüklüğünde olduğu tespit edildi.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Christian Wolf, bu kuasarın "evrende bildiğimiz en şiddetli yer" olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yale Üniversitesi'nden Priyamvada Natarajan ise kuasarın daha önceden yanlışlıkla yıldız olarak sınıflandırılmasının ve uzun süre gözden kaçmış olmasının, keşfin heyecan verici yönlerinden biri olduğunu belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
şu uzayda keşfedilecek ne çok yer var. keşke bende gidebilsem