Neuralink'ten Akıl Almaz Başarı: İlk İnsan Denek Zihnini Kullanarak Bilgisayar Kontrol Etti!
Neuralink'ten Akıl Almaz Başarı: İlk İnsan Denek Zihnini Kullanarak Bilgisayar Kontrol Etti!
Elon Musk, Neuralink tarafından beyin çipinin nakledildiği ilk insan hastanın tamamen iyileştiğini ve düşünceleriyle bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇
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Neuralink, insan deneylerine başlamak için gerekli onayı aldıktan kısa bir süre sonra ilk insan hastasına çipi başarıyla yerleştirdiğini açıkladı.
Şirket çipin, beynin hareket kontrolüyle ilgili bölümüne bir robot kullanılarak cerrahi bir işlemle yerleştirildiğini belirtti.
Elon Musk, Neuralink'in beyin çipini başarıyla bir insan hastaya yerleştirdikten sonra bu kişinin hem tamamen iyileştiğini hem de düşünce gücüyle bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini duyurdu.
Neuralink şirketi şimdi hastanın mümkün olduğunca çok "fare tıklaması" gerçekleştirmesine odaklanıyor.
Musk, Neuralink'in gelecek için büyük planları olduğunu ve çiplerin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumların tedavisinde kullanılabileceğini ifade ediyor.
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Neuralink yaklaşık 5 milyar dolarlık bir değere sahipken güvenlik protokolleri konusunda çeşitli inceleme talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Ayrıca Reuters'ın bildirdiğine göre şirket geçen ay tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin ABD Ulaştırma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı.
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