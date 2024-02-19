Apple, Spotify'ın Şikayeti Sonrasında Yüz Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya!
Apple, Spotify'ın Şikayeti Sonrasında Yüz Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/2/18/24...
Avrupa Birliği'ne bağlı Rekabet Kurumu, Spotify'ın 2019 yılında yaptığı şikayet sonucu Apple'ı 539 milyon dolarlık para cezasına çarptırabilir. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Apple ile Spotify arasında yıllardır süregelen rekabet tartışması geçtiğimiz gün tekrardan alev aldı.
Gelen son bilgilere göre, Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Komisyonu, Spotify'ın 2019 yılında yaptığı şikayeti değerlendirerek Apple'ı rekabet ortamını haksız yere engellemekten suçlu buldu.
Komisyon, Spotify'ın şikayeti sonrası Apple'ın App Store'daki diğer müzik uygulamalarından yüzde 30 oranında ek vergi talep ettiğini ve bu nedenle Apple Music platformu özelinde rekabete aykırı davrandığına karar verdi.
Güvenilir kaynaklar, ABD merkezli teknoloji devinin Apple Music'e rakip olabilecek uygulamalar adına adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğu gerekçesiyle komsiyon tarafından cezalandırılacağını öne sürüyor.
İddialara göre Avrupa Birliği, Apple'ı başta Spotify olmak üzere Apple Music alternatiflerinin rekabet gücünü azalttığı için 500 milyon euro (539 milyon dolar) değerinde bir para cezasına çarptıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşuyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın