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Apple, Spotify'ın Şikayeti Sonrasında Yüz Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya!

Apple, Spotify'ın Şikayeti Sonrasında Yüz Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 22:17

Avrupa Birliği'ne bağlı Rekabet Kurumu, Spotify'ın 2019 yılında yaptığı şikayet sonucu Apple'ı 539 milyon dolarlık para cezasına çarptırabilir. 👇

Kaynak: https://www.theverge.com/2024/2/18/24...
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Apple ile Spotify arasında yıllardır süregelen rekabet tartışması geçtiğimiz gün tekrardan alev aldı.

Apple ile Spotify arasında yıllardır süregelen rekabet tartışması geçtiğimiz gün tekrardan alev aldı.

Gelen son bilgilere göre, Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Komisyonu, Spotify'ın 2019 yılında yaptığı şikayeti değerlendirerek Apple'ı rekabet ortamını haksız yere engellemekten suçlu buldu.

Gelen son bilgilere göre, Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Komisyonu, Spotify'ın 2019 yılında yaptığı şikayeti değerlendirerek Apple'ı rekabet ortamını haksız yere engellemekten suçlu buldu.

Komisyon, Spotify'ın şikayeti sonrası Apple'ın App Store'daki diğer müzik uygulamalarından yüzde 30 oranında ek vergi talep ettiğini ve bu nedenle Apple Music platformu özelinde rekabete aykırı davrandığına karar verdi.

Komisyon, Spotify'ın şikayeti sonrası Apple'ın App Store'daki diğer müzik uygulamalarından yüzde 30 oranında ek vergi talep ettiğini ve bu nedenle Apple Music platformu özelinde rekabete aykırı davrandığına karar verdi.

Güvenilir kaynaklar, ABD merkezli teknoloji devinin Apple Music'e rakip olabilecek uygulamalar adına adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğu gerekçesiyle komsiyon tarafından cezalandırılacağını öne sürüyor.

Güvenilir kaynaklar, ABD merkezli teknoloji devinin Apple Music'e rakip olabilecek uygulamalar adına adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğu gerekçesiyle komsiyon tarafından cezalandırılacağını öne sürüyor.

İddialara göre Avrupa Birliği, Apple'ı başta Spotify olmak üzere Apple Music alternatiflerinin rekabet gücünü azalttığı için 500 milyon euro (539 milyon dolar) değerinde bir para cezasına çarptıracak.

İddialara göre Avrupa Birliği, Apple'ı başta Spotify olmak üzere Apple Music alternatiflerinin rekabet gücünü azalttığı için 500 milyon euro (539 milyon dolar) değerinde bir para cezasına çarptıracak.
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