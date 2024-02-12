Yeni Apple Watch'larda Kullanıcıları Çileden Çıkartan Kritik Ekran Problemi: Saatler Kendi Kendine Çalışıyor!
Yeni Apple Watch'larda Kullanıcıları Çileden Çıkartan Kritik Ekran Problemi: Saatler Kendi Kendine Çalışıyor!
Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/02/10/...
Bazı Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcıları, oldukça kritik bir arıza ile karşı karşıya. İddialara göre, yeni akıllı saat modelleri 'hayalet dokunuş' adı verilen problem nedeniyle adeta kendi kendine çalışılıyor. 👇
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Apple'ın geçtiğimiz sene eylül ayında satışa sunduğu yeni Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modelleri ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor.
Daha öncesinde Massimo’nun açtığı dava nedeniyle uzun bir süre satıştan kaldırılan yeni akıllı saatler, şimdi de büyük bir teknik hata ile karşımızda.
Reddit başta olmak üzere pek çok farklı platformda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin sık sık kendi başına işlem yaptıklarını dile getiriyor.
Saatlerin arızalanmasına sebep olan "hayalet dokunuş" isimli bu problem, dokunmatik ekranın kendi kendine herhangi bir dokunma algılayıp rastgele tepki vermesine neden oluyor. Bu durum tabiri caizse, Apple Watch'ların kafasına göre çalışmasına yol açıyor.
Şimdilik yalnızca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinde görünen hayalet dokunuş sorununun ne kadar kullanıcıyı etkilediği konusu hala belirsizliğini korurken, Apple mevcut arızalanmaların farkında olduğunu açıkladı.
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Kullanıcıların yaşadığı problemi kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefleyen şirket, hatanın kaynağının donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğunu tespit etmeye çalışıyor.
Öte yandan, genellikle cihazların arızalanma durumlarında kullanıcılara geçici çözümler sunan Apple, Watch modellerindeki hayalet dokunuş problemi için herhangi bir öneride bulunmadı.
Daha öncesinde söz konusu problemle karşı karşıya kalan kullanıcılar ise, problemi geçici olarak çözmek adına saatlerin kapatılıp tekrardan açılmasını öneriyor. Eğer bu da işe yaramazsa akıllı saatleri sıfırlamanın sorunu geçici olarak çözdüğü söyleniyor.
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