2023 Yılının En Çok Satan Akıllı Telefonları Belli Oldu: Apple, Samsung ile Arasındaki Farkı Açıyor!

1. iPhone 14 Pro Max - 34 milyon

2. iPhone 15 Pro Max - 33 milyon

3. iPhone 14 - 29 milyon

4. iPhone 14 Pro - 29 milyon

5. iPhone 13 - 23 milyon

6. Galaxy A14 4G - 21 milyon

7. iPhone 15 Pro - 21 milyon

8. Galaxy A54 5G - 20 milyon

9. Galaxy A14 5G - 19 milyon

10. iPhone 15 - 17 milyon