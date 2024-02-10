2023 Yılının En Çok Satan Akıllı Telefonları Belli Oldu: Apple, Samsung ile Arasındaki Farkı Açıyor!
2023 Yılının En Çok Satan Akıllı Telefonları Belli Oldu: Apple, Samsung ile Arasındaki Farkı Açıyor!
Kaynak: https://www.gizchina.com/2024/02/08/s...
Ünlü pazar araştırma ve analiz şirketi Canalys, 2023 yılının en çok tercih edilen akıllı telefon modellerini açıkladı. Firmanın 10 maddelik listesinde sadece Apple ve Samsung imzalı modeller yer alıyor.👇
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Akıllı telefon pazarı, her sene olduğu gibi geride bıraktığımız 2023 yılında da onlarca markanın piyasaya sürdüğü yeni modellere sahne oldu.
Teknoloji sektörünün öne gelen araştırma şirketlerinden Canalys, 2023'te tüketiciler tarafından en çok tercih edilen akıllı telefon modellerini gözler önüne sürdü.
Firmanın paylaştığı listeye göre, kullanıcılar büyük oranda tercihini Apple'dan veya firmanın Android tarafındaki en büyük rakibi Samsung'dan yana kullandı.
Öyle ki, listenin ilk 10 maddesinin 7'sini sadece Apple imzalı cihazlar doldururken, geri kalan sıralarda Samsung'un orta segment modelleri yer alıyor.
Canalys verilerine göre, 2023 yılının en çok satan telefonu 34 milyon adetle iPhone 14 Pro Max oldu.
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2022 çıkışlı cihazı, henüz eylül ayında satışa sunulmasında rağmen 33 milyon adetlik satış sayısına ulaşmayı başaran iPhone 15 Pro Max modeli takip ediyor.
Listenin devamında ise iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin ardından, 21 milyon adetle 5. sırada kendine yer bulan Samsung Galaxy A14, Güney Koreli teknoloji devini temsil ediyor.
İşte 2023 yılının en çok satan akıllı telefon modelleri:
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