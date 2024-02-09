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Apple, Yeni iOS 17.3.1 Güncellemesi ile iPhone'lardaki Can Sıkan Sorunları Çözüme Kavuşturdu

Apple, Yeni iOS 17.3.1 Güncellemesi ile iPhone'lardaki Can Sıkan Sorunları Çözüme Kavuşturdu

Apple iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 18:50

Apple, iPhone modellerinde can sıkan iOS 17.3 yazma hatasını ortadan kaldırmak için yeni iOS 17.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.👇

Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/02/08/...
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Bugünlerde, mart ayında yayınlanması planlanan iOS 17.4 için hazırlıklarını sürdüren Apple, bir taraftan da iOS 17.3'ün hatalarını düzeltmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Bugünlerde, mart ayında yayınlanması planlanan iOS 17.4 için hazırlıklarını sürdüren Apple, bir taraftan da iOS 17.3'ün hatalarını düzeltmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Teknoloji devi bu bağlamda, geçtiğimiz gün iPhone kullanıcılarının başına bela olan yazma hatalarını çözüme kavuşturmak için iOS 17.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Teknoloji devi bu bağlamda, geçtiğimiz gün iPhone kullanıcılarının başına bela olan yazma hatalarını çözüme kavuşturmak için iOS 17.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Yeni sürüm ile beraber, iOS 17.3'te bulunan yazma sırasında yaşanan otomatik kopyalama sorunu ortadan kaldırıldı.

Yeni sürüm ile beraber, iOS 17.3'te bulunan yazma sırasında yaşanan otomatik kopyalama sorunu ortadan kaldırıldı.

Bununla birlikte, yine bir diğer iOS 17.3 yazma hatası olan yazıların üste üste geçmesi problemi de iOS 17.3.1 ile tarihe karıştı.

Bununla birlikte, yine bir diğer iOS 17.3 yazma hatası olan yazıların üste üste geçmesi problemi de iOS 17.3.1 ile tarihe karıştı.

Kullanıcılar yeni iOS 17.3.1 sürümünü, uygun olan iPhone cihazlarında "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımları üzerinden kablosuz olarak indirilebilir.

Kullanıcılar yeni iOS 17.3.1 sürümünü, uygun olan iPhone cihazlarında "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımları üzerinden kablosuz olarak indirilebilir.
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