Telefonunu Elinden Bırakamayanların Yeni Korkulu Rüyası "Smartphone Pinky" Nedir?
Telefonunu Elinden Bırakamayanların Yeni Korkulu Rüyası "Smartphone Pinky" Nedir?
Akıllı telefonların günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle beklenmeyen fiziksel sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlardan biri de 'Smartphone Pinky' yani 'akıllı telefon parmağı' olarak bilinen fenomen. Detaylar içerikte. 👇
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Son dönemlerde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan ve Smartphone Pinky (akıllı telefon parmağı) olarak adlandırılan bir fenomen dikkat çekmekte.
Çoğumuzun gün boyu elimizden düşürmediği akıllı telefonlarımız, beklenmedik bazı fiziksel etkilere sebep olabiliyor.
Bu durum özellikle serçe parmakta belirginleşen çöküklükler, şekil bozuklukları, ağrı ve şişlik gibi sorunlarla kendini gösteriyor.
Bu semptomlar, telefonun tek elle kullanımı sırasında serçe parmağın üzerindeki ağırlık nedeniyle meydana geliyor ve parmağın normal hareket sınırlarının dışında zorlanmasına neden oluyor.
Akıllı telefon kullanımının bu yan etkileri üzerine detaylı bilimsel araştırmaların sayısı az olmakla birlikte, gözlemlenen değişimler ve yaşanan sorunlar kullanıcılar arasında yaygın.
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Telefonları daha çok tek elle tutma alışkanlığı, genel kas ağrılarına ve özellikle başparmak ile serçe parmakta hasara yol açabiliyor.
Washington Post'ta yer alan bir habere göre rehabilitasyon uzmanı Dr. Renee Enriquez ve el terapisti James Riley gibi sağlık uzmanları, akıllı telefon kullanımının neden olduğu yaralanma riskleri konusunda uyarıyorlar.
Enriquez, genç ve yetişkin hastaların bu risklerin farkında olmadıklarını belirtirken Riley, özçekimler sırasında kolun uzatılmasının kas ve tendonlarda stres yaratabileceğini vurguluyor.
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