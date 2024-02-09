Telefonunu Elinden Bırakamayanların Yeni Korkulu Rüyası "Smartphone Pinky" Nedir?

Akıllı telefonların günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle beklenmeyen fiziksel sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlardan biri de 'Smartphone Pinky' yani 'akıllı telefon parmağı' olarak bilinen fenomen. Detaylar içerikte. 👇

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