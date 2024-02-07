Twitter'ın En Büyük Rakibi Bluesky'da Davetiye Devri Bitti: Platform Artık Herkese Açık
Twitter'ın En Büyük Rakibi Bluesky'da Davetiye Devri Bitti: Platform Artık Herkese Açık
Twitter'ın da kurucusu olan Jack Dorsey'in yeni sosyal medya platformu Bluesky nihayet davetiye sisteminin sonlandırarak tüm kullanıcılara açık hale geldi. Peki bluesky neler vadediyor, sahiden Twitter'ı bitirebilir mi?
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Geçtiğimiz yıl kurulan Bluesky pek çok kişi tarafından Twitter'ın (X) en büyük rakibi olarak görülmüştü. Bunun başlıca sebeplerinden biri ise Bluesky'ın başında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in olması.
Twitter cephesinde işler böyleyken platformun en büyük rakibi olarak gösterilen Bluesky ise davetiye sistemine son verdi.
Peki Bluesky neler vadediyor? Twitter'dan farkları ne?
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