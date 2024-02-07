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Twitter'ın En Büyük Rakibi Bluesky'da Davetiye Devri Bitti: Platform Artık Herkese Açık

Twitter'ın En Büyük Rakibi Bluesky'da Davetiye Devri Bitti: Platform Artık Herkese Açık

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 19:04

Twitter'ın da kurucusu olan Jack Dorsey'in yeni sosyal medya platformu Bluesky nihayet davetiye sisteminin sonlandırarak tüm kullanıcılara açık hale geldi. Peki bluesky neler vadediyor, sahiden Twitter'ı bitirebilir mi?

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Geçtiğimiz yıl kurulan Bluesky pek çok kişi tarafından Twitter'ın (X) en büyük rakibi olarak görülmüştü. Bunun başlıca sebeplerinden biri ise Bluesky'ın başında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in olması.

Geçtiğimiz yıl kurulan Bluesky pek çok kişi tarafından Twitter'ın (X) en büyük rakibi olarak görülmüştü. Bunun başlıca sebeplerinden biri ise Bluesky'ın başında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in olması.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değişen platform şimdilerde en çalkantılı günlerini yaşıyor desek yeridir. Mavi tikin paralı olması, Elon Musk'ın Twitter ofisine neredeyse adım atar atmaz pek çok kıdemli çalışanı tovması gibi olayların ardından Twitter'ın piyasa değeri de epey düşmüştü.

Twitter cephesinde işler böyleyken platformun en büyük rakibi olarak gösterilen Bluesky ise davetiye sistemine son verdi.

Twitter cephesinde işler böyleyken platformun en büyük rakibi olarak gösterilen Bluesky ise davetiye sistemine son verdi.

Geçtiğimiz yılın başlarında önce iOS, ardından ise Android cihazlar için yayınlanan Bluesky üyelerini davetiye usülü ile kabul ediyor, davetiyeye sahip olmayan kullanıcılar ise bir hesap oluşturamıyorlardı. Özellikle ilk aylarında sosyal medyada pek çok kişinin Bluesky davetiyesi aradığı platform nihayet herkese açık hale geldi.

Peki Bluesky neler vadediyor? Twitter'dan farkları ne?

Peki Bluesky neler vadediyor? Twitter'dan farkları ne?

Bluesky'ın Twitter'dan en büyük farkı platformun merkeziyetsiz olması olarak özetlenebilir. Bunun yanında platform açık kaynak kodlarına sahip. Kısacası dilerseniz siz de bu açık kaynak kodlarından faydalanarak kendi Bluesky versiyonunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdilik 3 milyon civarı kullanıcısı olan platformun son kullanıcıya sunulan özellikleri ise Twitter ile hayli benzerlik gösteriyor. Akış kısmı Twitter'a benzer şekilde işleyen platformda bunun yanında 'keşfet' ve 'size özel' gibi bölümler de yer alıyor. Bunun yanında böylesi bir platformun olmazsa olmazları beğeni ve retweetler de aynen yerinde. Betadan yeni çıkan platformun eksikleri de yok değil. Örneğin kullanıcılar hala bir mesajlaşma (DM) sekmesine sahip değiller.

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