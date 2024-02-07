Twitter'ın En Büyük Rakibi Bluesky'da Davetiye Devri Bitti: Platform Artık Herkese Açık

Bluesky'ın Twitter'dan en büyük farkı platformun merkeziyetsiz olması olarak özetlenebilir. Bunun yanında platform açık kaynak kodlarına sahip. Kısacası dilerseniz siz de bu açık kaynak kodlarından faydalanarak kendi Bluesky versiyonunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdilik 3 milyon civarı kullanıcısı olan platformun son kullanıcıya sunulan özellikleri ise Twitter ile hayli benzerlik gösteriyor. Akış kısmı Twitter'a benzer şekilde işleyen platformda bunun yanında 'keşfet' ve 'size özel' gibi bölümler de yer alıyor. Bunun yanında böylesi bir platformun olmazsa olmazları beğeni ve retweetler de aynen yerinde. Betadan yeni çıkan platformun eksikleri de yok değil. Örneğin kullanıcılar hala bir mesajlaşma (DM) sekmesine sahip değiller.