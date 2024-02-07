Elon Musk, Tesla Çalışanlarını Fabrikalara Hapsediyor: "Orada Uyuyup, Orada Yemek Yiyecekler!"
Elon Musk, Tesla Çalışanlarını Fabrikalara Hapsediyor: "Orada Uyuyup, Orada Yemek Yiyecekler!"
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Elon Musk, sahip olduğu ünlü elektrikli araç markası Tesla'nın 2023 yılı için düzenlediği kazanç toplantısında, firmanın gelecekteki planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü milyarder, Tesla'nın 2025 yılında piyasaya süreceği "Redwood" kod adlı yeni uygun fiyatlı otomobili duyururken, mevcut araç ile beraber üretim sürecinin yoğunlaşacağını söyledi.
Bu bağlamda Tesla işçilerini zorlu bir üretim artışına hazırlanmaları konusunda uyaran Musk, bu süreçte birçok çalışanın fabrikalarda uyuması gerektiğini belirtti.
Tesla CEO'su, özellikle Teksas'daki dev fabrikada görev alan mühendisler ve işçiler için, "Çalışanların üretim hattında yaşamasına ihtiyacımız var. Bu oldukça zorlu bir üretim süreci olacak, bu nedenle fabrikada uyumak zorundayız." ifadesini kullandı.
Daha öncesinde de çalışanların uzun süreler boyu çalışmaları gerektiğini düşündüğünü belirten açıklamalarıyla gündem olan Musk'ın, Tesla işçilerini şimdiden zorlu çalışma koşullarında alıştırdığını söylemek mümkün.
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Öyle ki, geçmişte markanın Kaliforniya fabrikasında çalışan eski bir işçi, verdiği bir röportajda çalışanların 12 saatlik vardiyalardan sonra fabrikada uyuduğunu ifade etmişti.
Öte yandan CEO Musk'ın da Tesla için tıpkı işçiler gibi oldukça yoğun şekilde çalıştığını belirtmekte fayda var. Ünlü milyarder, 2017 yılında başlayan Model 3 üretimi boyunca, üç yıl teknik olarak fabrikada yaşayıp masasının altında yattığını açıklamıştı.
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