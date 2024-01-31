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Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İkinci Fiziksel Mağazasını Bugün İstanbul'da Açtı

Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İkinci Fiziksel Mağazasını Bugün İstanbul'da Açtı

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 14:20

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün itibariyle Türkiye'deki ikinci fiziksel mağazasını İstanbul'da açtı. 👇

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Geçtiğimiz sene ile beraber ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Tesla, Türkiye pazarı için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Geçtiğimiz sene ile beraber ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Tesla, Türkiye pazarı için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Ünlü elektrikli araç üreticisi son olarak, başkent Ankara'nın ardından İstanbul'da da yeni bir fiziksel mağaza açma kararı aldı.

Ünlü elektrikli araç üreticisi son olarak, başkent Ankara'nın ardından İstanbul'da da yeni bir fiziksel mağaza açma kararı aldı.

Detaylar için:

Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de yer alan yeni showroom, bugün saat 10.00 sularında ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de yer alan yeni showroom, bugün saat 10.00 sularında ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Müşteriler, İstanbul'daki yeni fiziksel mağazada elektrikli araçlar hakkında kafalarına takılan soruları uzmanlarla beraber yanıtlayabilecek ve Tesla Model Y aracını daha yakından inceleyebilecek.

Müşteriler, İstanbul'daki yeni fiziksel mağazada elektrikli araçlar hakkında kafalarına takılan soruları uzmanlarla beraber yanıtlayabilecek ve Tesla Model Y aracını daha yakından inceleyebilecek.

Dahası, Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturan vatandaşlar, yeni mağazada Model Y ile deneme sürüşü yapabilecekler.

Dahası, Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturan vatandaşlar, yeni mağazada Model Y ile deneme sürüşü yapabilecekler.

Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazasının açılışına katılmak ve Tesla otomobilleri ile test sürüşüne çıkmak istiyorsanız buradaki bağlantıda yer alan formu doldurup, kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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