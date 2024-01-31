Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İkinci Fiziksel Mağazasını Bugün İstanbul'da Açtı
Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İkinci Fiziksel Mağazasını Bugün İstanbul'da Açtı
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Geçtiğimiz sene ile beraber ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Tesla, Türkiye pazarı için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
Ünlü elektrikli araç üreticisi son olarak, başkent Ankara'nın ardından İstanbul'da da yeni bir fiziksel mağaza açma kararı aldı.
Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de yer alan yeni showroom, bugün saat 10.00 sularında ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Müşteriler, İstanbul'daki yeni fiziksel mağazada elektrikli araçlar hakkında kafalarına takılan soruları uzmanlarla beraber yanıtlayabilecek ve Tesla Model Y aracını daha yakından inceleyebilecek.
Dahası, Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturan vatandaşlar, yeni mağazada Model Y ile deneme sürüşü yapabilecekler.
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