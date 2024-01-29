Geleneksel Otomobilleri Tarihe Gömecek: Sadece 5 Dakikada Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi
Geleneksel Otomobilleri Tarihe Gömecek: Sadece 5 Dakikada Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi
Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları, 5 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tam şarj olabilen yeni bir elektrikli araç bataryası geliştirdi.👇
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ABD'nin Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ilerleyen süreçte elektrikli otomobil dünyasında büyük ses getirebilecek yeni bir buluşa imza attı.
Araştırmacılar, elektrikli araçlar için beş dakika gibi oldukça kısa bir sürede tam şarj olabilen yeni bir lityum pil geliştirdi.
Batarya üretiminde yeni bir yaklaşım benimseyen araştırmacı ekip, yeni elektrikli araç bataryası modelinde indiyum adı verilen metal bir malzeme kullandı.
Söz konusu malzeme sayesinde lityum pillerde yüksek hızlı şarj ve uzun süreli depolama sonucuna ulaşan ekip, ayrıca bataryanın binlerce şarj ve deşarj döngüsünde yüksek verimlilik sağladığını da belirtiyor.
Öte yandan, geliştirilen yeni bataryanın en büyük dezavantajı da yine aynı malzemeden kaynaklanıyor. Diğer kullanılan bileşenlere göre çok daha ağır bir yapıda olan indiyum, bu yanıyla büyük batarya paketlerinin yapımına engel olabiliyor.
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Ancak yine de günümüz elektrikli otomobillerin en hızlı istasyonlarda bile ortalama 30 dakikada tam şarj olduğunu düşünürsek, yeni buluşun bu alanda çığır açabileceğini ve uzun menzilli bataryalara olan ihtiyacı azaltabileceğini söyleyebiliriz.
Cornell Üniversitesi Mühendislik Profesörü ve Dekanı Lynden Archer konu hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer araç bataryalarını 5 dakikada şarj edebilirsek tek şarjda 480 km menzile gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.
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