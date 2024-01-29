Geleneksel Otomobilleri Tarihe Gömecek: Sadece 5 Dakikada Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi

Cornell Mühendislik profesörü ve dekanı Lynden Archer:

'Eğer araç bataryasını 5 dakikada şarj edebilirsek tek şarjda 480 km menzile gerek olmayacak. Tek ancak hızlı bir şarj ile daha az menzilli bataryalar, araçların üretim maliyetini de düşürebilir.'