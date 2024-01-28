Tesla, Kendilerini Hacklemeyi Başaran Bilgisayar Korsanlarına 9 Milyon TL Para Ödülü Verdi!
Tesla, Kendilerini Hacklemeyi Başaran Bilgisayar Korsanlarına 9 Milyon TL Para Ödülü Verdi!
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Trend Micro firması bünyesindeki Zero Day Initiative ekibi tarafından bu yıl on yedincisi düzenlenen bilgisayar korsanlığı yarışması Pwn2Own, 24-26 Ocak tarihleri arasında Japonya'da gerçekleşti.
Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketlerinin katıldığı yarışmada, Elon Musk yönetimindeki Tesla da güvenlik alanında kendini sınamak amacıyla etkinlikte boy gösterdi.
Dev firma, yarışmaya katılan ekiplerden bilgi-eğlence sistemini ve şarj istasyonlarını hacklemesini talep etti.
Synacktiv adlı ünlü hacker takımı, henüz yarışmanın ilk gününde Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini başarılı bir şekilde hackledi ve şirketten 100 bin dolar para ödülü aldı.
Aynı ekip, etkinliğin ilerleyen sürecinde Ubiquiti Connect EV İstasyonu ve JuiceBox 40 Akıllı EV Şarj İstasyonunu da başarılı bir şekilde hackleyerek 120 bin dolar değerinde bir para ödülü daha almaya hak kazandı.
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Yarışmanın sonuna kadar Tesla'nın birkaç güvenlik açığını daha yakalayan Synacktiv, otomotiv devinden toplamda 295 bin dolar ödül alarak evine döndü.
Pwn2Own etkinliğinde beyaz şapkalı bilgisayar korsanlarına yüz binlerce dolar değerinde para ödülü dağıtan firma, bu gibi yarışmalar sayesinde şirketi mevcut ödüllerden kat kat daha fazla zarara sokabilecek bazı güvenlik açıklarını önlediğine inanıyor.
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