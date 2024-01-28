Musk'ın Ünlü Şirketi Neuralink, Ölümcül Maddeleri Yasa Dışı Şekilde Taşıması Nedeniyle Davalık Oldu!
Musk'ın Ünlü Şirketi Neuralink, Ölümcül Maddeleri Yasa Dışı Şekilde Taşıması Nedeniyle Davalık Oldu!
Elon Musk yönetimindeki ünlü beyin implantı şirketi Neuralink, ölümcül nitelikteki bir takım maddeyi yasa dışı şekilde taşıdığı için para cezasına çarptırıldı. 👇
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Elon Musk'ın insan beyni için elektronik implantlar geliştiren Neuralink şirketi, yeni bir skandal ile gündeme oturdu.
Ünlü milyarder yönetimindeki firmanın, Şubat 2023'te Teksas ve Kaliforniya'daki tesislerinde ölümcül nitelikteki bazı maddeleri ruhsatsız şekilde taşıdığı ortaya çıktı.
Ayrıca, söz konusu tesislerde yapılan denetimlerin ardından müfettişlerin Neuralink şirketini 'tehlikeli madde taşıyıcısı' olarak kaydetmediği de ortaya çıktı.
ABD Ulaştırma Bakanlığı belgelerine göre, Şubat 2023'te yanıcı bir sıvı olan "ksilen" de dahil olmak üzere bir takım ölümcül maddeleri yasa dışı şekilde paketleme ve taşıma suçu işleyen Neuralink'in, bu ciddi suça rağmen 2480 dolar gibi oldukça gülünç bir para cezasına çarptırıldığı da öğrenildi.
Öte yandan, bakanlığın verdiği para cezası sonrası mevcut sorunları gidermeyi kabul eden firmanın, neden tehlikeli madde taşıdığı ve mevcut ihlallerin herhangi bir soruna yol açıp açmadığı bilinmiyor.
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Beyin araştırmaları yapacaksan merkez üssü Ortadoğu olsun
kesinlikle 😁