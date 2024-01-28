Musk'ın Ünlü Şirketi Neuralink, Ölümcül Maddeleri Yasa Dışı Şekilde Taşıması Nedeniyle Davalık Oldu!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Neuralink'in yasa dışı şekilde taşıdığı ksilen isimli sıvının normal koşullarda baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kas koordinasyonu kaybı ve hatta ölüme neden olabileceğini öne sürüyor.