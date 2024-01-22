Amerika Başkan Adayını Taklit Eden Yapay Zeka Sohbet Botu OpenAI Tarafından Engellendi

Delphi adlı bir yapay zeka girişimi, ABD Başkan Adayı Dean Philips için 'Dean.Bot' adında bir ChatGPT tabanlı sohbet botu geliştirdi. Seçmenlerin dikkatini çekmeyi başaran bu bot OpenAI'ın müdahalesiyle karşılaştı. Detaylar içerikte. 👇

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