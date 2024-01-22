Amerika Başkan Adayını Taklit Eden Yapay Zeka Sohbet Botu OpenAI Tarafından Engellendi
Amerika Başkan Adayını Taklit Eden Yapay Zeka Sohbet Botu OpenAI Tarafından Engellendi
Delphi adlı bir yapay zeka girişimi, ABD Başkan Adayı Dean Philips için 'Dean.Bot' adında bir ChatGPT tabanlı sohbet botu geliştirdi. Seçmenlerin dikkatini çekmeyi başaran bu bot OpenAI'ın müdahalesiyle karşılaştı. Detaylar içerikte. 👇
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Bu yıl dünyanın dikkatini çeken önemli olaylardan biri, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri.
Seçimler öncesinde Demokrat Parti adaylarından biri olan Dean Philips, seçmenlerle daha etkili bir iletişim kurmak amacıyla yapay zeka teknolojisinden yararlanmak istedi ancak bu süreçte OpenAI'ın kurallarıyla karşılaştı.
Delphi adında bir yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen ve "Dean.Bot" adı verilen bir sohbet botu, seçmenler arasında ilgi uyandırdı.
Dean Philips'in tarzını yansıtan bu bot, adayın projeleri hakkında bilgi verirken We Deserve Better isimli bir organizasyon tarafından desteklendi.
Dean.Bot, doğrudan Philips'i taklit etmeden web sitesini ziyaret eden kullanıcılara bir sohbet botu ile iletişim kuracakları konusunda bilgilendirme yapıyordu.
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Ancak bu uygulama, OpenAI'ın geliştirici politikasına aykırıydı ve sonuç olarak Delphi'nin ChatGPT erişimi engellendi.
OpenAI, birkaç hafta önce yayımlanan ve seçimler öncesi yapay zeka kullanımına dair tutumlarını açıklayan bir blog yazısında adayları taklit eden sohbet botlarına izin verilmeyeceğini belirtti.
OpenAI'ın bu tutumunun ardından Delphi, ChatGPT yerine başka bir açık kaynak kodlu yapay zeka teknolojisine yöneldi ancak OpenAI'ın baskısı sonucunda Dean.Bot tamamen devre dışı bırakıldı.
Şu anda Dean.Bot'un web sitesini ziyaret ettiğinizde botun "seçim kampanyası" nedeniyle kullanılamadığına dair bir mesajla karşılaşıyorsunuz.
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