Samsung, Galaxy S24 Serisi ile Beraber Gelen Yeni Çığır Açıcı Yapay Zeka Özelliklerini Tanıttı
Samsung, Galaxy S24 Serisi ile Beraber Gelen Yeni Çığır Açıcı Yapay Zeka Özelliklerini Tanıttı
Samsung, yeni akıllı telefon serisi Galaxy S24 ile beraber birbirinden kullanışlı yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. 👇
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Akıllı telefon pazarının büyük oyuncularından Samsung, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S24 serisini tanıttı.
Markanın yeni telefonları, halefi Galaxy S23 serisine kıyasla büyük bir tasarım değişikliğine sahip olmazken, yapay zeka alanında devrim yaratacak bazı yenilikler ile beraber geldi.
S24 cihazlarına entegre edilen "Galaxy AI" isimli yeni yapay zeka sistemi, kullanımı kolay ve verimli özellikleri sayesinde pek çok kişinin beğenisini kazandı.
Yapay zeka teknolojisi ile yabancı dil sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Samsung, telefon görüşmelerinde iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak çeviri yapabilen "Live Translate" özelliğini kullanıma sundu.
Kullanıcılar, söz konusu özellik sayesinde canlı konuşmaları eş zamanlı olarak istediği dile çevirebiliyor ve konuşmanın tercüme edilmiş halini metne dökebiliyor.
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Galaxy S24 ailesi ile sunulan diğer önemli yapay zeka özellikleri olan akıllı klavye ve yeni Chat Asistanı ise mevcut çeviri özelliğinin mesajlaşma boyutuna taşınmasını sağlıyor.
Chat Asistanı, çeviri desteğinin yanında halihazırda yazılan mesaj ve metinleri devam ettirmek veya tonunu değiştirmek için de kullanılabiliyor.
Güney Kore merkezli şirket, Galaxy AI ile beraber Galaxy Notes ve Ses Kaydı uygulamalarını da yeniledi.
Not almayı kolaylaştıran kullanışlı formatlar sunan yeni not uygulaması, ayrıca kullanıcıların kendi şablonlarını oluşturmasına olanak sağlıyor.
Ses kaydı uygulamasına eklenen yeni kayıt asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu görüşmeleri ses kaydına alabiliyor ve yazıya dökebiliyor. Ayrıca mevcut konuşmaları özetleyebilen asistan, konuşma metnini istenilen dile çevirebilmek adına konuşmadan metne teknolojisini destekliyor.
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Samsung, yenilenen uygulamaların yanı sıra Google tarafından geliştirilen yeni Circle to Search özelliğini de Galaxy S24 serisi için kullanıma sundu.
Kullanıcılar, söz konusu özellik sayesinde telefonun ekranındaki herhangi bir nesneyi çember içine alarak internette çevrim içi arama yapabiliyor.
Akıllı telefonlarda yapay zeka çağını başlatacak yeni Galaxy AI özellikleri, yakında Galaxy S24 serisi dışında Galaxy S23 ve Galaxy Tab S9 serileri ile Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 cihazları için de hayata geçirilecek.
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