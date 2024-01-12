Günlük Rutinleriniz için Devrim: Uygulamaları Sizin Yerinize Kullanabilen Minik Yapay Zeka Cihazı Tanıtıldı

ABD merkezli Rabbit şirketi, CES 2024'te cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçük bir yapay zeka cihazı olan R1'i tanıttı. R1, kullanıcıların uygulamalarını onların kullanım tarzını öğrenerek ve taklit ederek kullanıcılar adına çalıştırabiliyor. Detaylar içerikte. 👇

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