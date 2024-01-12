Günlük Rutinleriniz için Devrim: Uygulamaları Sizin Yerinize Kullanabilen Minik Yapay Zeka Cihazı Tanıtıldı
Günlük Rutinleriniz için Devrim: Uygulamaları Sizin Yerinize Kullanabilen Minik Yapay Zeka Cihazı Tanıtıldı
ABD merkezli Rabbit şirketi, CES 2024'te cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçük bir yapay zeka cihazı olan R1'i tanıttı. R1, kullanıcıların uygulamalarını onların kullanım tarzını öğrenerek ve taklit ederek kullanıcılar adına çalıştırabiliyor. Detaylar içerikte. 👇
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Geçen yıl yapay zeka tabanlı sohbet robotları büyük yankı uyandırdı ve çoğunlukla web siteleri ya da mobil uygulamalar aracılığıyla hizmet verdi.
Rabbit isimli bir girişim, bu trendi değiştirerek yapay zekayı bas-konuş konseptine taşıdı.
CES 2024 fuarında tanıtılan Rabbit R1, bir uygulama yerine doğrudan bir arayüz üzerinden iletişim kurmayı hedefliyor.
Cihaz, 7,3 cm dokunmatik bir ekrana ve LAM olarak adlandırılan patentli bir arayüz iletişim teknolojisine sahip.
Kullanıcılar, cihazın kenarındaki bir düğmeye basarak "tavşanı" çağırıyor ve komutlarını veriyor.
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Rabbit R1, uygulamaları kendisi kullanarak sonuçları ekrandan sunuyor.
4G bağlantısı üzerinden çeşitli verileri toplayabilen cihaz, navigasyondan yemek tariflerine, söz yazarlığından görsel oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirebiliyor.
Cihazın sağ tarafında bulunan kamera, varsayılan olarak göğüs bölgesine yönelik konumlandırılmış ve kullanıcı tarafından 360 derece döndürülebiliyor.
Rabbit R1, bahar aylarında piyasaya sürülecek ve 199$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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