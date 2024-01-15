iPhone 16 ile İlgili Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor: Daha Fazla RAM ve Daha Hızlı Wi-Fi Olacak
iPhone 16 ile İlgili Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor: Daha Fazla RAM ve Daha Hızlı Wi-Fi Olacak
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Teknoloji analisti Jeff Pu'nun aktardığı son bilgilere göre Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinin RAM miktarları resmi olmasa da belli oldu.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, önceki yılın Pro modelleriyle aynı RAM kapasitesine sahip olacak.
iPhone 16 serisinde modellerin RAM miktarları şu şekilde olacak:
Önceki iPhone 15 serisinde ise RAM dağılımı şöyleydi:
Aynı zamanda bu yeni modeller, daha hızlı Wi-Fi bağlantısı da sunacak.
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iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde, 6 GHz frekans bandında çalışarak daha yüksek hızlarda kablosuz bağlantı sağlayan ve sinyal parazitlerini azaltan Wi-Fi 6E teknolojisinin kullanılması bekleniyor.
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