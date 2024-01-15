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iPhone 16 ile İlgili Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor: Daha Fazla RAM ve Daha Hızlı Wi-Fi Olacak

iPhone 16 ile İlgili Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor: Daha Fazla RAM ve Daha Hızlı Wi-Fi Olacak

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 12:34

iPhone 16 serisiyle ilgili sızdırılan bilgilere yeni bir tanesi daha eklenerek RAM kapasitesi de belirginleşti. Resmi olmasa da iPhone 16 serisinin kaç GB RAM ile geleceği ve Wi-Fi hızına dair soruların cevapları ortaya çıktı. Detaylar içerike. 👇

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Teknoloji analisti Jeff Pu'nun aktardığı son bilgilere göre Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinin RAM miktarları resmi olmasa da belli oldu.

Teknoloji analisti Jeff Pu'nun aktardığı son bilgilere göre Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinin RAM miktarları resmi olmasa da belli oldu.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, önceki yılın Pro modelleriyle aynı RAM kapasitesine sahip olacak.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, önceki yılın Pro modelleriyle aynı RAM kapasitesine sahip olacak.

iPhone 16 serisinde modellerin RAM miktarları şu şekilde olacak:

iPhone 16 serisinde modellerin RAM miktarları şu şekilde olacak:

  • iPhone 16: 8GB RAM 

  • iPhone 16 Plus: 8GB RAM 

  • iPhone 16 Pro: 8GB RAM 

  • iPhone 16 Pro Max: 8GB RAM

Önceki iPhone 15 serisinde ise RAM dağılımı şöyleydi:

Önceki iPhone 15 serisinde ise RAM dağılımı şöyleydi:

  • iPhone 15: 6GB RAM 

  • iPhone 15 Plus: 6GB RAM 

  • iPhone 15 Pro: 8GB RAM 

  • iPhone 15 Pro Max: 8GB RAM

Aynı zamanda bu yeni modeller, daha hızlı Wi-Fi bağlantısı da sunacak.

Aynı zamanda bu yeni modeller, daha hızlı Wi-Fi bağlantısı da sunacak.
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iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde, 6 GHz frekans bandında çalışarak daha yüksek hızlarda kablosuz bağlantı sağlayan ve sinyal parazitlerini azaltan Wi-Fi 6E teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde, 6 GHz frekans bandında çalışarak daha yüksek hızlarda kablosuz bağlantı sağlayan ve sinyal parazitlerini azaltan Wi-Fi 6E teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

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