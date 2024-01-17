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Mekanın Sahibi Geri Döndü: Dünyanın En Değerli 20 Markasında Zirve Değişti!

Mekanın Sahibi Geri Döndü: Dünyanın En Değerli 20 Markasında Zirve Değişti!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.01.2024 - 15:47

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı 'Global500-2024' listesinde dünyanın en değerli 500 markası belli oldu. Değerini 1 yılda yüzde 74 oranında artıran şirket, geçen yıl zirveyi kaptırdığı Amazon'dan liderliği geri aldı. İlk 4'e bakıldığında diğerleriyle farkın açık olduğu da görülürken, listede hiç bir Türk marka yer almadı.

Kaynak: https://brandfinance.com/insights/glo...
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Her yıl markaların değerlerini ölçen Brand Finance, 2024 yılı verilerini açıkladı. Marka değerini en çok artıran şirket, ilk 20'de yer almayan NDIVIA olurken, değeri yüzde 163 arttı.

Her yıl markaların değerlerini ölçen Brand Finance, 2024 yılı verilerini açıkladı. Marka değerini en çok artıran şirket, ilk 20'de yer almayan NDIVIA olurken, değeri yüzde 163 arttı.

Avrupa'nın en değerli markası Deutsche Telekom olurken, Elon Musk'ın gözbebeği Tesla'nın marka değeri 10. sıradan 18. sıraya geriledi. 

Uzak Doğu'dan ağırlıklı olarak finans şirketlerinin listede olduğu dikkat çekti. Listede teknolojinin üstünlüğü de gözden kaçmadı. 

İşte Brand Finance'in hazırladığı dünyanın en değerli 20 markası ve marka değerleri 👇

23. Home Depot: 52,8 milyar dolar

23. Home Depot: 52,8 milyar dolar

22. Oracle: 53,1 milyar dolar

22. Oracle: 53,1 milyar dolar

21. Tesla: 58,3 milyar dolar

21. Tesla: 58,3 milyar dolar

20. Mercedes Benz: 59,4 milyar dolar

20. Mercedes Benz: 59,4 milyar dolar
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19. Agricultural Bank: 60,4 milyar dolar

19. Agricultural Bank: 60,4 milyar dolar

18. Starbucks: 60,7 milyar dolar

18. Starbucks: 60,7 milyar dolar

17. China Construction Bank: 65,6 milyar dolar

17. China Construction Bank: 65,6 milyar dolar

16. Instagram: 70,4 milyar dolar

16. Instagram: 70,4 milyar dolar

15. State Grid: 71,1 milyar dolar

15. State Grid: 71,1 milyar dolar
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14. Verizon: 71,8 milyar dolar

14. Verizon: 71,8 milyar dolar

13. ICBC: 71,8 milyar dolar

13. ICBC: 71,8 milyar dolar

12. Deutsche Telekom: 73,3 milyar dolar

12. Deutsche Telekom: 73,3 milyar dolar

11. Facebook: 75,7 milyar dolar

11. Facebook: 75,7 milyar dolar

10. TikTok: 84,2 milyar dolar

10. TikTok: 84,2 milyar dolar
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9. Walmart: 96,8 milyar dolar

9. Walmart: 96,8 milyar dolar

8. Samsung: 99,4 milyar dolar

8. Samsung: 99,4 milyar dolar

7. Amazon: 308,9 milyar dolar

7. Amazon: 308,9 milyar dolar

6. Google: 333,4 milyar dolar

6. Google: 333,4 milyar dolar

5. Microsoft: 340,4 milyar dolar

5. Microsoft: 340,4 milyar dolar
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4. Apple: 516,6 milyar dolar

4. Apple: 516,6 milyar dolar

Bonus: Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören şirketler ve İSO 500 Sanayi Kuruluşu değerleri ne?

Bonus: Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören şirketler ve İSO 500 Sanayi Kuruluşu değerleri ne?

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin 'toplam piyasa değeri' 6.821 milyar TL olurken, dolar bazında 227 milyar dolar ediyor. Bu listede 5. sıraya yerleşebiliyor. 

İSO 500 Sanayi Kuruluşu, aktif toplamları da son verilere göre, 3,9 trilyon TL ederken, 130 milyar dolar olarak yine 5. sırada yer alabiliyor.

Özetle, Türkiye'nin en büyük şirketleri bir araya geldiklerinde de Amazon, Google, Microsoft ve Apple değerine ulaşamıyor.

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