Mekanın Sahibi Geri Döndü: Dünyanın En Değerli 20 Markasında Zirve Değişti!
Mekanın Sahibi Geri Döndü: Dünyanın En Değerli 20 Markasında Zirve Değişti!
Kaynak: https://brandfinance.com/insights/glo...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı 'Global500-2024' listesinde dünyanın en değerli 500 markası belli oldu. Değerini 1 yılda yüzde 74 oranında artıran şirket, geçen yıl zirveyi kaptırdığı Amazon'dan liderliği geri aldı. İlk 4'e bakıldığında diğerleriyle farkın açık olduğu da görülürken, listede hiç bir Türk marka yer almadı.
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Her yıl markaların değerlerini ölçen Brand Finance, 2024 yılı verilerini açıkladı. Marka değerini en çok artıran şirket, ilk 20'de yer almayan NDIVIA olurken, değeri yüzde 163 arttı.
23. Home Depot: 52,8 milyar dolar
22. Oracle: 53,1 milyar dolar
21. Tesla: 58,3 milyar dolar
20. Mercedes Benz: 59,4 milyar dolar
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19. Agricultural Bank: 60,4 milyar dolar
18. Starbucks: 60,7 milyar dolar
17. China Construction Bank: 65,6 milyar dolar
16. Instagram: 70,4 milyar dolar
15. State Grid: 71,1 milyar dolar
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14. Verizon: 71,8 milyar dolar
13. ICBC: 71,8 milyar dolar
12. Deutsche Telekom: 73,3 milyar dolar
11. Facebook: 75,7 milyar dolar
10. TikTok: 84,2 milyar dolar
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9. Walmart: 96,8 milyar dolar
8. Samsung: 99,4 milyar dolar
7. Amazon: 308,9 milyar dolar
6. Google: 333,4 milyar dolar
5. Microsoft: 340,4 milyar dolar
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4. Apple: 516,6 milyar dolar
Bonus: Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören şirketler ve İSO 500 Sanayi Kuruluşu değerleri ne?
Özetle, Türkiye'nin en büyük şirketleri bir araya geldiklerinde de Amazon, Google, Microsoft ve Apple değerine ulaşamıyor.
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