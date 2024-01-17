Mekanın Sahibi Geri Döndü: Dünyanın En Değerli 20 Markasında Zirve Değişti!

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin 'toplam piyasa değeri' 6.821 milyar TL olurken, dolar bazında 227 milyar dolar ediyor. Bu listede 5. sıraya yerleşebiliyor.

İSO 500 Sanayi Kuruluşu, aktif toplamları da son verilere göre, 3,9 trilyon TL ederken, 130 milyar dolar olarak yine 5. sırada yer alabiliyor.