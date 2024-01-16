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Türkiye'nin En Zengini Listesi Değişti: Hangi Patron Liderliği Kaptırdı? İşte Türkiye'nin En Zengin 10 İsmi

Türkiye'nin En Zengini Listesi Değişti: Hangi Patron Liderliği Kaptırdı? İşte Türkiye'nin En Zengin 10 İsmi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 15:34

Forbes'un zenginler sıralaması her daim en çok merak edilenler içinde yer alır. Giderek fakirleşirken, kimlerin zenginleştiğini görmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla olunca, gerçek zamanlı zenginler listesinde Türkiye'de sıralama değişti. O halde gelin birlikte bakalım, Türkiye'nin en zenginlerinde kimler gerilemiş?

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Forbes zenginler sıralaması beynelmilel bir şekilde züğürtlerin .çenesini yormaya devam ediyor. Anlık, yıllık, meslek, cinsiyet, ülke fark etmeden sürekli zenginlerin serveti izleniyor.

Forbes zenginler sıralaması beynelmilel bir şekilde züğürtlerin .çenesini yormaya devam ediyor. Anlık, yıllık, meslek, cinsiyet, ülke fark etmeden sürekli zenginlerin serveti izleniyor.

Burada dünyada anlık sen zenginler görülürken, işler Türkiye'de de değişti.

Nihat Özdemir

Nihat Özdemir

Türkiye'nin en zengin 10. ismiyle başlayalım. Dünyanın en zenginlerinde 2023 sıralamasına göre 1647. sırada olan Nihat Özdemir, gerçek zamanlı listede 2 milyar dolar varlığıyla 1508. sırada yer alıyor. Kaynak: Forbes Profil

Ali Erdemoğlu

Ali Erdemoğlu

Türkiye'nin en zengin 9. ismi Ali Erdemoğlu listedeki iki aile üyesinden biri. Dünyanın en zenginlerinde 2023 sıralamasına göre 580. sırada olan Erdemoğlu, gerçek zamanlı listede 4 milyon dolar erimeyle 2,2 milyar dolara gerileyen varlığıyla 1414. sırada yer alıyor. Kaynak: Forbes Profil

Filiz Şahenk

Filiz Şahenk

Türkiye'nin en zengin 8. ismi Filiz Şahenk, listedeki 3 kadından biri de oluyor. Abisi ile listede artarda gelirken, dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1312. sırada olan Şahenk, gerçek zamanlı listede 4 milyon dolar kazançla 2,2 milyar dolara çıkan varlığıyla 1394. sırada yer alıyor. Kaynak: Forbes Profil

Ferit Şahenk

Ferit Şahenk

Türkiye'nin en zengin 7. ismi Ferit Faik Şahenk, dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1217. sırada gelirken, gerçek zamanlı listede 5 milyon dolar kazançla 2,4 milyar dolara çıkan varlığıyla 1307. sırada yer alıyor. Kaynak: Forbes Profil

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Erman ılıcak

Erman ılıcak

Türkiye'nin en zengin 6. ismi Erman Ilıcak, dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1312. sırada gelirken, gerçek zamanlı listede 2,4 milyar dolarlık varlığını koruyarak 1303. sırada yer alıyor. Kaynak: Forbes Profil

İbrahim Erdemoğlu

İbrahim Erdemoğlu

Türkiye'nin en zengin 5. ismi İbrahim Erdemoğlu, zirveden gerileyen isim olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 497. sırada bulunan Erdemoğlu, gerçek zamanlı listede 3 milyon gerilemenin etkisiyle 2,5 milyar dolarlık varlığına gerileyerek 1263. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil

Rahmi Koç

Rahmi Koç

Türkiye'nin en zengin ailesinin mensubu olan ve en zenginleri içinde de 4. sıra yer alan Mustafa Rahmi Koç, ailesindeki iki kadının ardından geliyor. Dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1104. sırada bulunan Koç, gerçek zamanlı listede 47 milyon artıyla 2,6 milyar dolarlık servetiyle 1189. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil

İpek Kıraç

İpek Kıraç

Babasıyla miras ve evlatlık davalarıyla gündemde olsa da mensubu olduğu Türkiye'nin en zengin ailesinin desteğini de alan İpek Kıraç, Türkiye'nin en zenginleri içinde teyzesi ve dayısı arasında yer alarak 3. sıra geliyor. Kıraç, listenin en genç üyelerinden olurken, dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1027. sırada bulunuyor. Ancak gerçek zamanlı listede İpek Kıraç, 54 milyon kazançla 2,9 milyar dolarlık servetiyle 1092. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil

Semahat Sevim Arsel

Semahat Sevim Arsel

Türkiye'nin en zengin ailesinin mensubu olan ve en zenginleri içinde de 2. sıra yer alan Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin de zengin kadını oluyor. Dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 982. sırada bulunan Arsel, gerçek zamanlı listede 57 milyon dolar artıyla 3 milyar dolarlık servetiyle 1065. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil

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Murat Ülker

Murat Ülker

Liderliği devralan Murat Ülker, yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oluyor. 

Ülker, Forbes dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 534. sırada bulunurken, gerçek zamanlı listede 13 milyon dolar artırdığı servetini 5,1 milyar dolara çıkararak 570. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil

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