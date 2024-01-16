Türkiye'nin En Zengini Listesi Değişti: Hangi Patron Liderliği Kaptırdı? İşte Türkiye'nin En Zengin 10 İsmi
Türkiye'nin En Zengini Listesi Değişti: Hangi Patron Liderliği Kaptırdı? İşte Türkiye'nin En Zengin 10 İsmi
Forbes'un zenginler sıralaması her daim en çok merak edilenler içinde yer alır. Giderek fakirleşirken, kimlerin zenginleştiğini görmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla olunca, gerçek zamanlı zenginler listesinde Türkiye'de sıralama değişti. O halde gelin birlikte bakalım, Türkiye'nin en zenginlerinde kimler gerilemiş?
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Forbes zenginler sıralaması beynelmilel bir şekilde züğürtlerin .çenesini yormaya devam ediyor. Anlık, yıllık, meslek, cinsiyet, ülke fark etmeden sürekli zenginlerin serveti izleniyor.
Nihat Özdemir
Ali Erdemoğlu
Filiz Şahenk
Ferit Şahenk
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Erman ılıcak
İbrahim Erdemoğlu
Rahmi Koç
İpek Kıraç
Semahat Sevim Arsel
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Murat Ülker
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