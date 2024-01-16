Türkiye'nin En Zengini Listesi Değişti: Hangi Patron Liderliği Kaptırdı? İşte Türkiye'nin En Zengin 10 İsmi

Babasıyla miras ve evlatlık davalarıyla gündemde olsa da mensubu olduğu Türkiye'nin en zengin ailesinin desteğini de alan İpek Kıraç, Türkiye'nin en zenginleri içinde teyzesi ve dayısı arasında yer alarak 3. sıra geliyor. Kıraç, listenin en genç üyelerinden olurken, dünyanın en zenginleri 2023 sıralamasında 1027. sırada bulunuyor. Ancak gerçek zamanlı listede İpek Kıraç, 54 milyon kazançla 2,9 milyar dolarlık servetiyle 1092. sırada yer aldı. Kaynak: Forbes Profil