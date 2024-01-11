Microsoft, Uzun Bir Aradan Sonra Apple'ı Tekrardan Geride Bırakarak Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu!
Microsoft, Uzun Bir Aradan Sonra Apple'ı Tekrardan Geride Bırakarak Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde yapay zeka alanında yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği ürünler ile teknoloji dünyasında büyük ses getiren Microsoft, piyasa değerlerinde de dengeleri bozdu.
ABD merkezli yazılım devi, en büyük rakibi Apple'ı 2021 yılından bu yana ilk kez geride bırakarak tekrardan dünyanın en değerli şirketi haline geldi.
Yeni yıl ile birlikte hisselerinde yüzde 1.5 oranında bir artış yakalayan firma, 2 bin 888 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak bu alanda zirveye oturdu.
Eski lider Apple ise 2024'e oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Teknoloji devinin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 3,3 oranında düşerken, firmanın piyasa değeri 2 bin 866 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.
Bu süreçte, Apple'ın en büyük kazanç kaynağı olarak görülen iPhone cihazlarının artık Çin'de talep görmeyeceğine dair endişelerin hisse performansını olumsuz etkilediği söyleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü yatırım aracı kuruluşu Redburn Atlantic, 2023 yılı ile beraber yeniden canlanan Huawei-Apple rekabetinin Kaliforniya merkezli firmayı olumsuz etkileyeceğini belirtirken, Barclays bankası, 2024 yılında çıkış yapacak Apple ürünlerinin yeteri kadar talep görmeyeceğini söylüyor.
Tüm bu iddialara rağmen 14 Aralık'ta 3 trilyon 81 milyar dolar piyasaya değerine ulaşan Apple, geçtiğimiz 2023 yılını yüzde 48 kazançla kapatmayı başardı.
Firmanın en büyük rakibi Microsoft ise OpenAI ile beraber gerçekleştirdiği büyük yapay zeka atılımı sayesinde geçen yıl yüzde 57 oranında değer kazandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda